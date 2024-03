Obrazci, ki se jih najpogosteje uporablja, so po novem na voljo tudi v slovenščini preko servisnega središča za občine, do katerega imajo dostop vse občine na Koroškem.

V četrtek, 22. februarja, so na Uradu koroške deželne vlade predstavili projekt dvojezičnih spletnih obrazcev. Projekt v skupni vrednosti 34.400 evrov je pred dvema letoma pri Uradu zveznega kanclerja (BKA) vložila občina Globasnica. Obrazce, ki segajo od izstavitve rojstnega lista preko prijave prebivališča do prošnje za izstavitev mrliškega lista, je prevedla Majda Kolar iz Pliberka. Pionir na tem področju je občina Bilčovs, ki že od leta 2015 ponuja dvojezične obrazce na spletu. Novo predstavljene obrazce lahko koristi vseh 132 koroških občin.

Fellner poziva občine k uporabi

Deželni svetnik Daniel Fellner spodbuja občine, naj koristijo ta brezplačni spletni servis in dodaja, da je to le prvi korak. Nameravajo prevesti še druge obrazce in dopolniti ponudbo v angleščini in italijanščini.

Michaela Brunner z Urada zveznega kanclerja pa poziva občine, ki želijo omogočiti dvojezično ponudbo na spletu, da se prijavijo na naslednji javni razpis, ki bo jeseni 2025. Tehnična realizacija dvojezičnih spletnih obrazcev ni predstavljala velikih težav. Večji izziv so bili prevodi, je dejal poslovodja IT-Kommunal Ronald Sallmann. IT-Kommunal je občine v zadnjih dneh obvestil, kako lahko prevedene obrazce ponudijo na svojih spletnih straneh. Vodja občinskega urada v Selah Egon Wassner meni, da tehnično ne predstavlja težav in da bodo obrazce že kmalu ponudili na svoji dvojezični spletni strani.

Odvetnik Rudi Vouk pravi, da morajo v vseh 14 dvojezičnih občinah s slovenskim uradnim jezikom (Žrelec, Bistrica v Rožu, Borovlje, Bilčovs, Šmarjeta v Rožu, Sele, Rožek, Šentjakob v Rožu, Pliberk, Železna Kapla-Bela, Suha, Globasnica, Bistrica pri Pliberku in Žitara vas) ter v nekaterih vaseh občin Dobrla vas in Škocjan obvezno ponuditi dvojezične obrazce svojim občanom. Enojezične občine pa bi pokazale pogum, če bi to uvedle. Dodaja, da bi morali že od leta 1977 biti prevedeni vsi obrazci. V Globasnici spletne obrazce ponujajo od decembra 2023. »Koristijo jih do sedaj še ne, potrojili pa so se posegi na naši spletni strani,« pravi vodja urada Globasnice Alois Opetnik. Župan Globasnice Bernard Sadovnik verjame, da bo mladina koristila ponudbo, in upa, da bodo slovenski obrazci na občinah postali samoumevni. Projekt spodbuja dvojezičnost in prispeva k izboljšanju javnih storitev za slovensko narodno skupnost in slovenske državljane EU v koroških občinah, pravi Sadovnik.