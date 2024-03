Namizni tenis ima v Selah bogato tradicijo. V sezoni 1987/88 je DSG Sele osvojilo naslov v drugi avstrijski ligi. Zaradi športno-političnih problemov podvig v prvo ligo ni bil možen.

V zadnjih 20 letih so selski loparji za namizni tenis mirovali, le tu in tam so jih uporabili za rekreacijo. Toda to naj bi se že kmalu spremenilo. Lansko leto si je DSG Sele zastavil cilj nastopati spet v rednem koroškem prvenstvu. Od konca septembra naprej bo društvo to tudi udejanilo. V tretjem razredu bodo tekmovali z najmanj eno ekipo, morda celo z dvema. Lani novembra so uspešno izvedli društveno prvenstvo, saj se je z 41 osebami zbralo rekordno število igralcev. Po več kot 20 letih so ponovno priredili v selski ljudski šoli razvrstilni turnir, ki služi za interno uvrstitev društvenih igralcev. Tokrat se jih je zbralo 20, devet mladinskih igralcev in enajst v splošni kategoriji. Vsak od sodelujočih je prejel vsaj eno na-grado, so sporočili organizatorji. Vsako soboto imajo trening. Do začetka sezone pa nameravajo oditi še na priprave; če se bo izšlo, s sosednjo ekipo NTK Lepena.