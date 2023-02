Letos NTK Lepena nastopa s tremi ekipami v koroških namiznoteniških prvenstvih. Članska ekipa igra v najvišji deželni ligi, druga ekipa nastopa v prvem razredu vzhod in tretja ekipa nastopa v tretjem razredu. Z vsemi svojimi ekipami so Lepenčani na dobri poti, da uresničijo svoje cilje, ostati v koroški ligi s prvo ekipo in se boriti za prva mesta z drugo in tretjo ekipo. Pri mladih pa je Simon Ošina pred nedavnim v Celovcu osvojil v starostni skupini pod 17 let dobro peto mesto v vseavstrijski konkurenci.