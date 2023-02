V novem letu vabi manjšinski šolski oddelek izobraževalne direkcije dvojezične učiteljice in učitelje na srečanja, ki potekajo v raznih krajih po Koroškem. O namenu teh srečanj smo povprašali vodjo oddelka, strokovno nadzornico Sabino Sandrieser.

Kaj je novega na manjšinskem šolskem oddelku izobraževalne direkcije?

Sabina Sandrieser: Na manjšinskem šolskem oddelku smo izkoristili čas pandemije za razvijanje projektov na strateški, organizacijski in pedagoški ravni. Med drugim smo iskali poti, po katerih naj bi dosegli čim več učiteljic in učiteljev z novimi idejami za pedagoško delo v dvojezičnih šolah.

Tako smo na območju manjšinskega šolstva ustanovili sedem izobraževalnih mrež. V vsako mrežo je vključenih pet do sedem šol. Smisel izobraževalne mreže je, da se učiteljice in učitelji na povabilo izobraževalne direkcije prostovoljno srečavajo v manjših skupinah in se ukvarjajo z različnimi pedagoškimi izzivi. Temeljni cilj je, da si učiteljice in učitelji po spoznavanju in uvedbi novih učil in pripomočkov ali učnih metod na srečanjih izmenjavajo svoje izkušnje, razmišljajo o njih ter tako gradijo in krepijo lastno didaktično kompetenco.

Srečanje učiteljic in učiteljev v Vrbi

Katere projekte ponujate dvojezičnim učiteljicam in učiteljem?

Na zadnji ravnateljski konferenci je Slovenska prosvetna zveza predstavila bralni digitalni projekt »Megamiša«, ki otroke spodbuja k branju slovenskih knjig. Ravnateljice in ravnatelji so bili takoj zelo navdušeni. Zakaj? Spletna stran je do zadnje podrobnosti izbrušena, da takoj nagovori in očara mlajše in starejše. Ponudba knjig je razdeljena na tri stopnje zahtevnosti branja, kar pospešuje individualno učenje. Otrok si lahko izbere knjige in naloge, ki ustrezajo njegovi jezikovni in bralni zmogljivosti. Tako lahko učenka/učenec v svojem tempu razvija bralno razumevanje. Pospeševanje branja v slovenskem jeziku je tudi ključno poglavje v razvojnem načrtu manjšinskošolskega oddelka za šolsko leto 2022/23. Zato smo se odločili, da za začetek delovanja izobraževalnih mrež učiteljem predstavimo projekt »Megamiša« in obravnavamo poglavje bralne motivacije.

Utrinek s srečanja v Pliberku

Izobraževalne mreže imajo nalogo povezovanja in izobraževanja …

Z delom v mrežah z nazivom »Didaktični impulzi« smo začeli v novem letu. Zanimanje med učiteljicami in učitelji je zelo veliko, imamo številne prijave, kar nas zelo veseli. V naslednjem krogu želimo predstaviti projekt SYLT-SLOT, pri katerem bodo učiteljice in učitelji dobili vpogled v sistematično vadbo branja slovenskih besedil. Prepričana sem, da bosta oba projekta veliko prispevala k boljšemu posredovanju bralne kompetence in dvignila motivacijo za branje slovenskih besedil.