Dolgoletna igralca in kapetana bosta za SAK igrala še dve tekmi, potem pa bosta zaključila svojo kariero kot nogometaša. Zmaga v koroškem pokalu 17. junija bi bila najlepše darilo.

Produkt juniorske elitne lige

Patrick Lausegger (32) in Darjan Aleksić (36) sta igrala od prve do zadnje minute pri SAK. Lausegger je 22. 4. 1998 pričel pri U7 v centru SAK v Celovcu, Darjan Aleksić pa je obul čevlje za SAK 25. 8. 1993 v centru SAK v Vidri vasi. Oba sta se izučila v juniorski elitni ligi, ki sta jo 10 let vodila trener Jože Fera in Silvo Kumer. SAK je dvakrat postal koroški mladinski prvak – iz te lige sta mdr. prišla tudi Lausegger in Aleksić. Najlepše darilo za konec kariere bi bila zmaga v koroškem pokalu / KFV Cup 17. junija, ko se bodo doma borili proti Dellachu. To je skupni cilj.

Patrick Lausegger (32) in Darjan Aleksić (36)

Kaj bosta delala po nogometu?

Posvetila se bosta svojim družinam in otrokom. Patrick je zgradil hišo na Radišah, Darjan pa na Žihpoljah.

Nov trener

Iskanje trenerja za koroško ligo je pri SAK končano. Trener SAK bo Darko Djukić, pomožni trener pa bo Simon Sadnek. Djukić je igral za VSV (2010), ATUS Ferlach (2012–2015) in kasneje za DSG Sele, kjer je bil tudi trener. Kratek čas je bil letos vigredi tudi trener v Kotmari vasi.

Darko Djukić

Izpad in posledice Sicer je SAK dobil 28. aprila licenco za vodenje ÖFB akademije-light. Toda medtem je ÖFB spremenil pravila, da imajo pravico samo klubi, ki so vsaj v 3. ligi, kjer pa SAK ni več. Prošnja za izjemo bi bila zadnja možnost. Od ÖFB se sliši, da kljub novemu predsedniku Mitterdorferju takih izjem ne bodo dovolili. Tako vsaj v letu 2023/24 SAK ne bo igral vseavstrijsko.