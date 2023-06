Pliberk bo v soboto, 17. junija (18.30–23.30) popolnoma v znamenju plesa. Po vsem Pliberku bo 30 plesalk in plesalcev iz več kot desetih držav predstavilo sodobni ples v vsej njegovi raznolikosti. O letošnjem sporedu in novostih smo spregovorili z Mirjam Sadjak, ki je odgovorna za produkcijo dolge noči.

Tisti, ki je že kdaj obiskoval Dolgo noč plesa, ve, da so tamkajšnji nastopi plesalk in plesalcev, bodisi kot posamezniki ali kot skupine raznoliki. Pliberška dolga noč, 17. junija, bo letos edina Dolga noč plesa, ki jo prireja koreografski center CCB. Na sporedu pa bo več novosti. Posebnost bo prav gotovo vertikalni ples v višini, ki se bo odvijal na steni Kulturnega doma Pliberk, pravi odgovorna za produkcijo Mirjam Sadjak.

Come Neve se imenuje performans, komponiran kot kvačkanje.

Ob plesalcih bo letos nastopal še projektni zbor DNP, ki ga sestavljajo pevci in pevke MePZ Podjuna, mladinski zbor Danica, skupina Novum ter Katja Enzi in Gitka Opetnik. Idejo za projektni zbor je imela umetniška vodja dolge noči Anna Hein, ki si je želela več glasbe v živo. Nastopi plesalk in plesalcev ter 50-članskega projektnega zbora na dvanajstih prizoriščih bodo potekali po vrsti, tako da letos ne bo več paralelnih nastopov z razdeljenimi skupinami, kot je bilo prejšnja leta.

Sodelovala bo tudi Anja Smolnik. Foto: reithofermedia

Naslednja novost, pravi Sadjak, bodo dueti, kjer bodo plesalci sodelovali z glasbeniki. Njihove nastope dueti razvijajo neposredno pred Dolgo nočjo plesa v petih dneh rezidence. V enemu od treh duetov bo sodelovala tudi domača glasbenica Anja Smolnik. Prvič v sklopu Dolge noči plesa vabijo organizatorji tudi na odprto plesno delavnico, ki bo v četrtek, 15. junija, od 18.30 do 20.00 v plesnem studiu Kunauer. Sadjak poudarja, da je delavnica primerna za vsako starost in znanje in da je najmlajša do zdaj prijavljena udeleženka delavnice stara štiri leta.

Novost bo tudi pogovor z nastopajočimi, ki bo možen med pavzo v plesnem studiu Kunauer.

Skupina Tempo di Borea iz Švice bo uprizorila vertikalni ples v zraku na fasadi pliberškega kulturnega doma. Foto: Yuri Tavares

Sadjak je kulturna menedžerka in plesalka

Sadjak živi in ustvarja med Berlinom, Dunajem in Pliberkom. Pred nedavnim je nastopala na interdisciplinarnem performansu »Reversed refill« v Šentjanžu v Rožu. Uveljavila se je kot menedžerka, tako npr. spremlja dve koreografinji in za njiju mdr. organizira turneje. Projekte Mirjam Sadjak lahko spremljate na njeni spletni strani mirjamsadjak.com.

Nastopili bodo roza vesoljci skupine Kud Ljud. Foto: Thomas Panzau

Odrasli bodo plačali 15 evrov vstopnine, otroci, mladinci in študenti 10 evrov. Prireditev bo potekala ob vsakem vremenu. Začetek bo ob 18.30 v Muzeju Wernerja Berga. Medtem ko na Koroškem Dolga noč plesa pritegne najrazličnejše ljudi, pa ples in obisk plesnih prireditev v Berlinu poteka bolj znotraj scene, ugotavlja Sadjak in dodaja, da bodo zunanja prizorišča v Pliberku dostopna tudi brez vstopnice. S tem hočejo organizatorji privabiti najrazličnejše ljudi in pri njih zbuditi zanimanje za sodobni ples.