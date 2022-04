Minuli četrtek so mladi košarkarji in košarkarice začasno zamenjali šolske razrede s športno dvorano, kjer so se na državnem in deželnem tekmovanju merili s sovrstniki drugih šol za naslov šolskega prvaka. Dijaki BORG Celovec so na državnem prvenstvu na Dunaju osvojili prvo mesto. Dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu so postali koroški prvaki, dijakinje pa so v deželnem prvenstvu pristale na četrtem mestu. Uspešne šolske ekipe so sestavljali igralci in igralke KOŠ Celovec.

Dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu Dijakinje Slovenske gimnazije v Celovcu Dijaki BORG Celovec