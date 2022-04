Vaje, intervjuji, vocal coaching – koledar Nadje Inzko, sodelavke dvojezičnega varstva Jaz in Ti v Borovljah, je več kot poln. Pred petim šovom, ki bo 1. aprila, ob 20.15 na ORF 1, smo jo povabili na kratek intervju.

Zdaj si že v četrtem krogu šova. Kakšni so tvoji občutki?

Moji občutki so zelo dobri! Veselim se, da sem še vedno tukaj in smem doživeti toliko krasnih stvari. Nikoli nisem pričakovala, da bom prišla tako daleč.

Kaj si se do sedaj novega naučila?

Naučila sem veliko tehnike na vocal coachingu pri Moniki Ballwein. Kako se prav diha, kako se moram postaviti, da mi je lažje peti in kaj moram početi z mojimi usti, če en zvok ne deluje takoj.

Nadja Inzko v elementu. Slika: ORF/Hans Leitner

Kako se je spremenil tvoj vsakdan?

Moj vsakdan se je spremenil tako, da imam ves čas nekaj za delati. Vsak dan se moram testirati, imam termine in tudi veliko intervjujev. Tudi to, da vsak dan toliko pojem in vadim, je zelo naporno za glas, zato je tudi važno, da pazim nase in omogočam telesu mir, da se lahko spočije.

Kako ti gre nasplošno?

Meni gre nasplošno zelo dobro. Vesela sem, da lahko doživim toliko lepih trenutkov in upam, da bo tako še naprej.

Imaš kontakt z drugimi kandidatkami? Se med sabo podpirate?

Seveda imamo kontakt med sabo in se podpiramo v tem času. Sploh nimam občutka, da smo konkurenti, ker se res dobro razumemo in se veselimo drug za drugega.