Košarkarji KOŠ Celovec so zaključili redni del zahodne divizije druge zvezne lige na drugem mestu. Že ta vikend se začenja odločilni del prvenstva. Dvoboji v končnicah se odločajo v treh tekmah, pri čemer napreduje ekipa, ki zmaga dve tekmi. Prvi nasprotnik slovenskih košarkarjev v končnicah bo štajerska ekipa Panthers Fürstenfeld.

Minuli vikend je bila na sporedu odločilna tekma za prvo mesto v zahodni diviziji druge avstrijske lige. Ekipi sta pred tekmo z enakim številom točk zasedli prvo in drugo mesto zahodne lestvice. V izenačeni tekmi si nobena od ekip ni utegnila priigrati večje prednosti. Do zadnjega trenutka se je razvila nadvse napeta tekma, ki pa je imela srečni konec za domačine iz Tirolske. S tem se je moral KOŠ Celovec zadovoljiti z drugim mestom na lestvici, kar pod črto pomeni, da nastopajo proti tretjeuvrščeni ekipi vzhodne divizije. Članska ekipa je letos imela v rednem delu dobre in tudi krajše slabe faze. Velik izziv so bili poškodovani in pa oboleli igralci. Dolgo je trajalo, da je bila ekipa kompletna. V zadnjih tednih se je to spremenilo. Varovanci Roka Heiligsteina bodo v sobotno tekmo lahko šli v polni zasedbi. Z uvrstitvijo med najboljših osem ekip druge zvezne lige so dosegli zastavljeni cilj rednega dela. Uvrstitev v končnico prvenstva pa ni nekaj samoumevnega, marveč je odraz dobrega dolgoletnega dela društva, kateremu je predvsem pri srcu slovenski jezik ter razvijanje domačih igralcev in igralk. Kapetan Andi Smrtnik je v pogovoru pojasnil, da bi si želel, da bi se v soboto zbralo čim več gladalk in gledalcev v športni dvorani v Šentpetru, in dodal: »Pokažimo, da lahko napolnimo našo domačo dvorano in skupaj dosežemo še kaj več.«

V soboto, 2. 4., ob 19.30 bo v športni dvorani Šentpeter prva tekma končnice prvenstva (play-off) proti ekipi Panthers Fürstenfeld. Pridi v dvorano tudi ti in podpri člansko ekipo!