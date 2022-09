V Mladinskem domu se je od 29. 8. do 2. 9. vrstil že osemnajsti kamp košarkarskega kluba KOŠ Celovec. Letos se je kampa udeležilo 56 otrok pod strokovnim vodstvom desetih trenerjev.

Porazdeljeni na pet starostnih skupin so potekali dvakrat dnevno košarkarski treningi. A ne le to, po krepilnem zajtrku je bil na dnevnem redu sprva pouk slovenščine, kjer so se mladi košarkaši in košarkarice učili strokovne izraze iz košarke. V opoldanskih urah so otroci uživali v sproščanju telesa (joga) in ob predavanju o prehrani. Glavna trenerja kampa sta že peto leto zapored strokovnjaka za otroško košarko Aleš Fabjan in Dejan Milenković. Na kampu se vsako leto pomerijo tudi najboljši igralci U19 proti trenerjem. V tekmi so doslej vedno zmagali trenerji, je v pogovoru pojasnil športni vodja Stefan Hribar.

Vsako leto v zadnjem tednu avgusta poteka KOŠ kamp, ki je osnova za celo športno leto. Štefan Hribar meni, da je ta teden zelo pomemben, saj se v tem času spoznajo novo sestavljene mladinske ekipe. Letos bodo mladinske selekcije starostnih skupin pod 14, 16 in 19 let igrale v najvišjih divizijah proti najboljšim mladinskim ekipam celotne Avstrije.

Tudi člani in članice se pripravljajo

Pred nedavnim so se začele priprave tudi za člane in članice KOŠ-a. Prvenstvo se bo začelo v začetku oktobra. Članice bodo tudi letos igrale v prvi avstrijski ligi, člani pa v drugi zvezni ligi.