Celovški multiinstrumentalist Jurij Rausch je po letih iskanja pravega zvoka za svoje avtorske pesmi izdal povsem svež in originalen prvenec tako na ravni besedil kot tudi glasbe. Imenuje se Pine Tree Scaldry, od začetka meseca junija je brezplačno dostopen na portalu Youtube.

Pesmi, objavljene na albumu Pine Tree Scaldry, je Jurij Rausch napisal in zložil že okoli leta 2016. Ob njihovem nastanku je 36-letni Jurij, ki igra tolkala, kitaro, bas, klaviature in harmoniko, poje in komponira, poskušal okoli sebe zbrati band, ki bi bil sposoben uresničiti njegovo vizijo zvočne podobe njegove glasbe. Več tovrstnih poskusov je spodletelo, zaradi česar se je Jurij odločil, da svoje pesmi posname kar sam. To snemanje je pretekli dve zimi potekalo v družinski brunarici v Podnu, kjer ima glasbenik svoj studio, v katerem so nastali tudi dokončni aranžmaji vseh skladb. Zadnje brušenje zvočne podobe pesmi na albumu Pine Tree Scaldry pa se je zgodilo v Berlinu (Royal Toast Studios Bowdendale&Bamberg), in sicer snemanje solov gostujočega električnega kitarista Rainerja Spielerja, mešanje in postprodukcija.

Svojo glasbo Jurij označuje za mela music, zanjo pa je značilna močna vloga tolkal in različnih ritmov in glasb, ki segajo od reggaeja preko severnoafriškega raija do ritmov latinskoameriške glasbe. Dodajmo še tišino, ki je za Jurija zelo pomembna, pa tudi vplive arabske glasbe, rapa in nekatere dimenzije metal glasbe, recimo atmosfere, pa imamo približno predstavo o tem, kaj bi bila mela music. Na vprašanje, o čem govorijo njegove pesmi, Jurij odgovarja, da so njegova besedila »igriva, ljubezenska, včasih resna, včasih zopet šaljiva«, tuji pa jim niso niti aforizmi tipa »pravijo, nič ne pade z neba, potem pa naekrat dežuje«. Jurij za prihodnost načrtuje objavo svojih pesmi na platformi Spotify in na fizičnem nosilcu zvoka. Trenutno benda nima in ga tudi ne išče, na nastopih pa v živo poje čez posnete instrumentalne podlage.

Jurij Rausch na Youtubu:

https://www.youtube.com/channel/UCGzbbqm5bmfITIfXJmf_rgQ