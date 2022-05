Erazem Valjavec šteje trenutno verjetno med najboljše kolesarje v kategoriji mlajših mladincev v Evropi. To je dokazal tudi ta konec tedna, saj je v soboto zmagal na preizkušnji za avstrijski pokal na Tirolskem in dobil tudi veliko nagrado »Giornata Del Ciclismo Manzanese« v bližini Vidma. Na obeh dirkah je imel izrazito podporo ekipe RC KAC, ki mu je pripravila pot do zmage. Na obeh dirkah sta bila v vodeči skupini Erazem Valjavec in Manolo Wrolich, ki sta perfektno izrabila svojo premoč. Manolo je končal dirko na Tirolskem na izvrstnem 6. mestu, v Italiji pa je postal 14. V nedeljo, 1. 5., se bodo avstrijski kolesarji prvič v letošnjem letu borili za kolajne. Na programu je avstrijsko prvenstvo na kronometer na Štajerskem. Manolo Wrolich (kategorija mlajši mladinci) in Santiago Wrolich (kategorija dečki) sta med kandidati za kolajne.