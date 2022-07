Športno društvo DSG Vorgče je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom nuditi vaščanom in vaščankam poleg kulturnega društva tudi športno društvo. Športni praznik v vasi prirejajo vsako leto, letos pa se športno srečanje vrsti že štiridesetič.

Na sporedu je nogometni turnir na majhne gole, na katerega se lahko še prijavite do 11. 7. Za otroke imajo pri-pravljeno olimpijado, na sporedu pa bo tudi kegljanje na travniku. Štirideseto obletnico bodo slovesno proslavili v nedeljo z mašo. Temu bo sledila podelitev odlikovanja zdravega društva, za katerega so se v društvu trudili zadnja tri leta. Vse to pa bo v soboto, 16. 7., in nedeljo, 17. 7. na športnem igrišču v Vogrčah.