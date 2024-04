Velikonočni KAMPUS je letos privabil okoli 30 mladih. Kakor lani so pod strokovnim vodstvom mladi športniki in športnice iz dneva v dan urili tako športne kot tudi jezikovne spretnosti, in to, kakor so nam povedali, z velikim veseljem.

Mlade so strokovno spremljali (z leve): Florian Kelih, Jan Walter, Fabijan Rio Igerc, Christian Wrulich, Katharina Wrulich in Marijan Smid. Na sliki manjka Andi Smrtnik, ki je vodil treninge košarke.

Vse se je začelo pred leti, točneje leta 2001, ko je bil prvič v poletnih mesecih na sporedu Teden jezikov in športa na Rebrci. Športno-poučni kamp je bil povod za ustanovitev športne akademije KRONA. V teku let se je razvilo v tesnem sodelovanju s Slovensko športno zvezo in včlanjenimi društvi vedno več projektov. Nazadnje se je iz tega sodelovanja v minulih štirih letih izoblikoval projekt KAMPUS. Ideja je bila in ostaja združiti mlade športnike in športnice iz narodne skupnosti in jim ponuditi kvalitetno športno ponudbo v slovenskem jeziku s strokovnim kadrom. 700 dijakov in dijakinj v 53 skupinah širom Koroške koristi to ponudbo v sklopu projekta med šolskim letom. Dodatno so vedno prirejali tudi kamp v poletnih mesecih, od lanskega leta pa še velikonočnega. Na kampu so delali na športnih osnovah, težiščni športni panogi pa sta bili nogomet in košarka. Poleti, ko je tudi več časa na kampu, pa se otroci ukvarjajo še z lahko atletiko in odbojko. Poletni Kampus se bo odvijal letos v Celovcu od 5. do 9. avgusta. Na Rebrci, kjer se je vse začelo pred leti, pa od 11. do 16. avgusta.

Paul Kreutz (7) iz Celovca:

Bil sem že na nekaj športnih kampih. Na tem pa sem letos prvič. Treningi so mi zelo všeč, predvsem ti za nogomet. Trenerji so zelo prijazni in se že veselim na naslednje leto, ko bo spet kamp. Na tega pa bi rad spet šel.

Lena Ortner (9) iz Celovca:

Že lani sem bila na velikonočnem kampu. Treningi nogometa in košarke so mi bili zelo všeč in naučila sem se veliko novih stvari. Zelo veselo je bilo, ker smo se na kampu tudi veliko igrali.