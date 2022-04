V polfinalni seriji zvezne odbojkarske lige AVL na tri dobljene tekme je moštvo SK Zadruga Aich-Dob vse tri dvoboje odločilo zase in brez težav napredovalo v finale. Odbojkarji iz Doba so v domači JUFA areni dvakrat prepričljivo premagali ekipo iz Amstettna. V finalni seriji, tokrat na štiri dobljene tekme, čaka ekipa iz Waldviertla, ki je premagala lanskega prvaka iz Gradca.

Polfinalna serija je potekala po želji Dobljanov. Po prepričljivi zmagi prejšnjo sredo v Amstettnu so odbojkarji SK Zadruga Aich-Dob odločili tudi preostali dve tekmi na domačih tleh zase in napredovali v finale, kjer jih čaka ekipa Union Raiffeisen Waldviertel. Pot do finala pa ni bila tako enostavna, kakor kažejo polfinalni izidi, so nam po zmagi v nedeljo razložili dolgoletni navijači Dobljanov Slavko Spieler, Matevž Nachbar in Franc Picej. Opažajo, da se je ekipa od vsega začetka morala bolj boriti za rezultate kakor lansko leto. V letošnjem letu je bilo veliko lepih tekem, pri nekaterih pa enostavno ni šlo tako, kot bi moralo, kar pa je pri športu običajno v vseh njegovih panogah. Pripomnili so tudi, da odbojkarji Doba včasih potrebujejo nekaj časa, da pridejo v igro in pokažejo, kaj vse se skriva v njih. Zakaj pa včasih ne uspe, pa si tudi ne znajo razložiti. Pričakovanja navijačev in navijačic iz leta v leto postajajo višja, saj z uspehi pozabljajo, na kako visoki ravni deluje društvo iz Doba. Tako na državni kot na mednarodni ravni si je ekipa iz Doba v odbojkarskem svetu ustvarila prepoznavno ime. Ni čudno, da si vsi v društvu letos želijo naslov avstrijskega prvaka prav ob 40. obletnici ustanovitve društva. Velik užitek je spremljati tekme zopet v živo, kar v lanskem letu ni bilo vedno možno. Opazno pa je v vseh športih, da se morajo ljudje ponovno navaditi, da prihajajo v dvorano in navijajo za svojo ekipo. Finalna serija na štiri dobljene tekme se bo začela v velikonočnem tednu, 13. aprila, z gostovanjem Podjunčanov v Zwettlu. Na tekmo v Spodnji Avstriji društvo organizira prevoz. Kdor se za to zanima in bi rad podprl Dobljane v Zwettlu, naj se javi do 10. aprila, na telefonsko številko 0650 7777196 ali na e-naslov [email protected]. Cena prevoza in vstopnice znaša 50 evrov.