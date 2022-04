Pisana mešanica otrok na prvih vajah »Mlade Podjune«. K petju vabijo vse otroke od 3. do 10. leta starosti. Večina otrok je iz okolic Pliberka in Šmihela. Katja Mandl: »Prostora je še dovolj, vsak je prisrčno vabljen na vaje, vedno ob ponedeljkih, od pol šestih do pol sedmih v kulturnem domu v Pliberku.«

Po dvoletni pavzi zaradi pandemije je otroški zbor »Mlada Podjuna« ta ponedeljek zopet začel s pevskimi vajami.

Kar 35 otrok je prišlo na prve vaje z novo zborovodkinjo Kristino Kragelj, Katja Mandl pa skrbi za organizacijske zadeve. Vaje so vedno ob ponedeljkih, od 17.30 do 18.30 v kulturnem domu v Pliberku.

Otroci pojejo z navdušenjem, vsi od 3. do 10. leta starosti so prisrčno vabljeni k pevskim vajam v kulturni dom.

Otroški zbor »Mlada Podjuna« je bil ustanovljen leta 1982 in od takrat prepeva skoraj neprekinjeno, le v zadnjih dveh letih zaradi pandemije ni bilo vaj in nastopov. Marsikateri se še živo spominjajo prvih korakov zbora pod vodstvom Mire Artač-Zdouc, katere zavzeto delo so nadaljevale Bernarda Komar, Vera Sadjak in Katja Mandl. Nazadnje so zbor vodile Mirjam Kušej, Julija Reckar in Sara Krištof. V ponedeljek, 4. aprila, je zbor vabil na prve vaje po dvoletni pavzi. »Veseli smo, da smo našli Kristino. Vodenje otroškega zbora je precejšen izziv, saj mora biti pevovodja oseba, ki je glasbeno in pedagoško podkovana,« je povedala Katja Mandl, ki pri »Mladi Podjuni« skrbi za organizacijo vaj, koordinacijo nastopov ter za komunkacijo s starši. Čez trideset otrok je prišlo na prve vaje. Mandl: »Kljub temu da imajo otroci že toliko terminov, je želja po petju zelo velika.«

Veseli smo, da lahko spet vadimo in da smo našli Kristino, ki bo vodila zbor. Katja Mandl

Kristina Kragelj je nova zborovodkinja »Mlade Podjune«. Študentka klasičnega petja bo letos že drugič kot pevka dunajskega opernega zbora nastopila na Salzburger Festspiele, ob študiju sama vodi tri zbore. Trenutno živi v Velikovcu.

Nova zborovodkinja »Mlade Podjune« je 24-letna glasbenica Kristina Kragelj. Krageljeva prihaja iz Šempetra pri Gorici, po opravljeni maturi v Novi Gorici se je podala v Celovec, kjer študira ruščino in slovenščino. Glasba je bila v njeni družini vedno pomembna: »Doma smo veliko peli, že ko sem bila mala, sem prepevala v otroškem zboru, ki ga je vodila moja mama.« Tudi preko igranja violine je kasneje prišla do študija petja. Poleg slavistike namreč na celovški zasebni univerzi Gustava Mahlerja študira še klasično petje, ker je v petje »zaljubljena«. Za cilj nima neke glasbene kariere, ampak preprosto narediti na tem področju, ki jo zanima, največ iz sebe. Njeni občutki po prvih vajah z »Mlado Podjuno« so pozitivni: »Dobro je, da se otroci po tej koroni lahko vrnejo h glasbi, petju in predvsem druženju.« Poleg »Mlade Podjune« vodi še zbor Kluba slovenskih študentov v Celovcu in ženski zbor v Svečah. Kristina Kragelj je tudi osebno povezana z »Mlado Podjuno«, saj je že njen fant dolga leta pel v tem zboru. Prav letos praznuje »Mlada Podjuna« 40. obletnico obstoja, ta jubilej bodo dostojno obeležili s številnimi nastopi. Svoj prvi nastop pod taktirko Kristine Kragelj bo zbor imel že 18. junija, ob 19.00 v Kulturnem domu Pliberk. Vaje imajo vsak ponedeljek, od 17.30 do 18.30 v Kulturnem domu Pliberk. Vsi otroci so prisrčno vabljeni k petju!