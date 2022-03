Igralci KOŠ Celovec so zadnjo domačo tekmo rednega dela sezone v drugi zvezni ligi proti ekipi Dornbirn Lions jasno odločili zase. S četrto zmago zapored se varovanci Roka Heiligsteina trenutno nahajajo na prvem mestu zahodne konference. Zadnja tekma konca rednega dela bo v nedeljo, 27. 3., ob 18.30 v Innsbrucku proti ekipi Raiders Tirol. Ta bo odločala o prvem mestu zahodne konference. Tekmo lahko v živo spremljate preko spleta. Neposredno povezavo do tekme najdete na socialnih omrežjih Novic in KOŠ-a. Članice so minuli konec tedna s porazom proti ekipi iz Gradca končale letošnje tekmovanje v prvi avstrijski ligi. Do konca aprila na članice KOŠ-a čaka še nekaj tekem rednega dela mednarodne Extra lige. Z dvema porazoma in dvema zmagama se slovenske košarkarice lahko uvrstijo v tekmovanje najboljših štirih, kar je tudi cilj ekipe. V naraščaju je ekipa starostne skupine pod 14 let zmagala na tekmi proti Radenthein Garnets s 125:15 in v prvi avstrijski ligi premagala ekipo Sportunion Döbling s 83:33. Ekipa starostne skupine pod 16 let pa je na tujem odločila tekmo zase proti ekipi Hornets iz Beljaka z 79:32.

Ekipa starostne skupine U14 je premagala ekipo Sportunion Döbling. Ekipa pod 14 je bila uspešna tudi proti ekipi Radenthein Garnets. Ekipa U16 po zmagi proti ekipi Hornets iz Beljaka. Foto: KOŠ