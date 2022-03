Osebe, ki igrajo ali spremljajo nogomet, vedo, da so derbiji nekaj čisto posebnega. Kot derbi se označuje tekma med tekmeci z enega območja oz. mesta ali pa tudi »igra sosedov«. Prav tak derbi je bil minuli konec tedna, kjer sta si stali nasproti enajsterici iz Železne Kaple in Sel. Navijači so videli nadvse napeto tekmo. Gostje iz Sel so v prvem polčasu povedli z zadetkom Daniela Čumurdžića. V borbeni tekmi je domačinom uspelo v drugem polčasu obrniti rezultat. Za Kapelčane sta bila uspešna Gašper Udovič in Stefan Opietnik, toda varovancem trenerja Djukića je uspelo rezultat ponovno obrniti v svoj prid. Za odločilne zadetke tekme sta poskrbela Anže Jelar in Miran Kelih. Z zmago 3:2 so se Selani povzpeli na drugo mesto. Kapelčani, ki so v prvi tekmi pred dvema ted-noma zmagali proti Rudi, pa so trenutno v spodnji tretjini lestvice.

Do zanimivega derbija pa je prišlo tudi v prvem razredu D, kjer sta si stali nasproti moštvi amaterji SAK in Globasnica. Obe ekipi sta nastopali v okrnjeni postavi. Globašani so v tekmi dvakrat povedli, amaterjem SAK pa je dvakrat uspelo izenačiti rezultat. Tekma se je končala z rezultatom 2:2. Globašani so trenutno na četrtem, amaterji SAK pa na 14. mestu.