Po dveh letih presledka zaradi pandemije so minuli konec tedna v Dobrli vasi spet imeli Jožefov sejem. Govorili smo s tamkajšnjimi razstavljalci, ki so zelo veseli, da lahko kupcem spet ponudijo svoje blago.

Peter Grilliz – avtohiša Igerc

Zelo smo veseli, da je spet mogoče razstavljati naše avtomobile. Dejansko smo jih zadnjič razstavljali leta 2019 na pliberškem jormaku. Letos je veliko zanimanja. Ljudje vejo, da bodo čakali na nov avto razmeroma dolgo. Kdor si namerava nabaviti nov avto, se že zdaj pozanima o ponudbi, čeprav ve, da ga bo dobil konec leta ali na začetku novega leta. Jožefov sejem je bolj lukrativen kot pliberški jormak, saj je spomladi čas, ko je več zanimanja za nove avtomobile. Letos bomo razstavljali še na jormaku.

Andreas Stefitz ml. – kmetija Stefitz, Žvabek

Ljudje so bili dolgo doma zaprti in so zdaj veseli, da lahko grejo spet ven. Tudi jaz sem vesel, da lahko spet grem na sejme. Obisk v Dobrli vasi je v redu. Imam mnogo stalnih strank, ki vejo, da imam dobro kvaliteto in vselej pri meni kaj kupijo. Ravnokar sem bil na sejmih na Štajerskem, Jožefov sejem pa je že skoraj zadnji vigredni sejem. Šel bom še na pliberški praznik šunke (op. 3. aprila 2022 na pliberškem glavnem trgu), potem je tu še velika noč. Sejmi se nadaljujejo jeseni, vmes jih ni veliko.

Pepej Polesnig – olje Polesnig

Lepo je, če prideš spet med ljudi in imaš stik s strankami, ki kupujejo olje. Ne gre mi samo za promet, saj prodajam tudi od doma in v trgovini. Dobro je, če vidiš svojo stranko, se malo pogovoriš z njo in srečaš tudi nove. Sem jih prihaja veliko iz bolj oddaljenih krajev, mnogo jih je iz Wolfsberga in tako pač nagovoriš nove stranke. Ponavadi prodajam v Podjuni, šel bom pa tudi na mesečni kmečki trg v Himmelberg in na farant v Globasnici. Opažam, da so v soboto bolj hodili in gledali, danes, v nedeljo, pa bolj kupujejo.