Šesto čezmejno srečanje ljudi ob tromeji Avstrija-Italija-Slovenija bo letos prvič potekalo v Sloveniji v Vratih pod severno steno Triglava. Organizatorji vabijo na pohod, druženje in uživanje v kulinaričnih dobrotah regije.

Čezmejna srečanja ljudi ob alpski tromeji so se pred šestimi leti začela na Dobraču na pobudo Kluba 99 Celovec in njegovega motorja Simona Trießniga, pravi organizator letošnjega srečanja Matjaž Podlipnik. Podlipnik je predsed-nik Turističnega društva Dovje-Mojstrana in vodja Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Običajno čezmejno srečanje privabi okoli 200 ljudi iz treh držav, udeležujejo se jih ljudje iz Koroške, Kanalske doline ter Zgornjesavske doline v Sloveniji.

Lansko leto je srečanje septembra potekalo na Bistriški planini, ki si jo lastijo tako Kanalčani kot tudi Ziljani, letos pa bo prvič potekalo v Sloveniji. Organizatorji so se namreč lani zmenili za periodično menjavo krajev srečanja, po katerem je vsaka država enkrat v treh letih gostiteljica. Kot pravi Podlipnik, bo tokratno potekalo v »osrčju Julijskih Alp, pod našim očakom Triglavom, pod njegovo severno steno, ki je ena najmogočnejših v Alpah in ima velik pomen za bujenje slovenske narodne zavesti«. Tam je po njegovih besedah sogovornika pred sto leti potekal simbolni boj, kdo bo prej preplezal severno steno, ali bodo to nemškogovoreči ali pa slovenskogovoreči državljani takratne skupne države Avstroogrske.

Aljažev dom

Letošnje čezmejno srečanje bo naslednjo soboto, 18. junija. Ob osmih je treba prispeti pred Slovenski planinski muzej v Mojstrani, odkoder se bodo udeleženke in udeleženci srečanja z avtobusi peljali v Vrata. Pri kapelici svetega Cirila in Metoda v Vratih so ob devetih zjutraj na programu uvodni nagovori, ob pol desetih pa je načrtovan krajši, lažji planinski pohod pod triglavsko severno steno. Od poldneva naprej je čas za druženje ob zvokih harmonike in uživanje v kulinaričnih dobratah Koroške, Kanalske doline in Gorenjske. Okoli pol dveh je načrtovana vožnja proti Mojstrani in ogled tamkajšnjega Slovenskega planinskega muzeja. V primeru slabega vremena bo čezmejno srečanje potekalo v Šlajmerjevem domu v Vratih, odpade pa pohod pod severno steno Triglava. Glavni organizator srečanja je na slovenski strani meje zasebni zavod SiKult, javni zavod Triglavski narodni park, že omenjeni Slovenski planinski muzej, Turistično društvo in Občina Krajnska Gora. Soorganizatorji so društva iz Koroške in Kanalske doline, recimo Klub 99, SPD Celovec, SPD Zila, SKD Jepa, javni zavod Naravni park Dobrač, pa tudi SKS Planika in Združenje Don Mario Cernet z italijanske strani meje. Prisrčno vabljeni v Vrata, prijava na srečanje ni potrebna.