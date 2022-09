Starši sodelujejo z velikim angažmajem v centru SAK v Vidri vasi pri Pliberku. Vsako leto je več deklet in fantov, sodelovanje s sosednjimi klubi Ruda, Grebinj, Metlova, Sinča vas in Dobrla vas prinese vsem prednosti.

Tako se je začelo s SAK leta 1992 v Vidri vasi , 20 fantov in ena deklica.

Center SAK v Vidri vasi je Silvo Kumer ustanovil leta1992. Letos poleti je minilo 30 let od ustanovitve. Nekaj sto igralcev je šlo skozi to nogometno šolo, od katere so profitirali vsi klubi v Podjuni, od Sel do SVG Pliberk. Svojčas je bila tudi Mežiška dolina močno zastopana. Najuspešnejši nogometaš centra SAK v Pliberku je bil gotovo Marko Šuler, ki je igral pri Mariboru, v Gentu in na svetovnem prvenstvu za Slovenijo v Južni Afriki. Tomi Riedl pa je npr. uspel podvig v I. avstrijsko ligo

Navdušenje med igralci in starši je tudi po 30 letih še vedno veliko.

Lista igralcev je dolga, leta 2017 je igralo 54 igralcev iz centra SAK pri klubih v Podjuni. Tudi današnji kapetan SAK je igralec centra Pliberk.

Struktura v koroškem nogometu se je v zadnjih 30 letih bistveno spremenila. Leta 1995 je bilo mogoče v Vidri vasi izobraziti I. ligaškega nogometaša. Danes to ni več mogoče, ker gredo vsi nadpovprečno talentirani k WAC, Austrii Celovec, še boljši pa k Red Bull Salzburg in od tam v Evropo.Zato so se cilji SAK v Vidri vasi tudi bistveno spremenili. Vodja centra Silvo Kumer pravi, da je prva nalogo skrbeti za domačo mladino in ob nogometu tudi skrbeti za aktivno rabo slovenskega jezika med mladino. Danes je tudi manj otrok, precejšen izziv pa je najti kvalificirane slovensko govoreče trenerje. V Vidri vasi to še uspe, ker so se vključili nekdanji igralci Marko Kordesch, Vladimir Nach-bar, Mario in David Buchwald. Trenerji in pogovorni jezik sta tudi velika različica do drugih klubov, kjer slovenščina ni prvi pogovorni jezik v klubu. Pozimi pa imajo Sakovci svojo streho v Kulturnem domu Pliberk.