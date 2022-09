V nemškem Ruhpoldingu se je biatlonka Dunja Zdouc (DSG Sele) na svetovnem prvenstvu v poletnem biatlonu na rolkah v sobotnem sprintu uvrstila na 13. mesto, v nedeljo pa je v masovnem startu postala 12.

Resda se biatlonska zima še zdaleč ne kaže. Svetovni pokal na snegu se bo letos začel šele konec novembra v Kontiolahtiju na Finskem. Višek sezone bo februarja, kjer bo v nemškem Oberhofu svetovno prvenstvo. Že minuli teden pa so se na bavarskem, točneje rečeno v Chiemgau areni v nemškem Ruhpoldingu, najboljši biatletinje in biatleti od 24. 8. do 28. 8. zbrali na poletnem svetovnem prvenstvu na rolkah. Med njimi je bila tudi Dunja Zdouc iz športnega društva DSG Sele, ki je na šestkilometrskem sprintu v soboto tekmo končala na 13. mestu in pri tem zadela vse tarče. V nedeljo pa jih je od dvajsetih strelov zadela devetnajst in se uvrstila na 12. mesto. V pogovoru za Slovenski spored ORF je dejala, da to kaže, da je pri streljanju že med svetovno elito. Dodala pa je, da se mora izboljšati še pri teku.