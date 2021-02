Prispevek o mladih, ki so se odločili za kandidaturo pri letošnjih občinskih volitvah.

Kdo si: Ime mi je Hannes Piskernik in živim v Selah.

Starost: 25 let

Poklic/kaj delaš? Samostojni podjetnik.

Motivacija za kandidaturo: Doprinesti hočem svoj delež k temu, da bodo Sele obdržale lepoto, ki smo je navajeni. Kandidiram na četrtem mestu.

Tvoje geslo: Dovolj kreganja, skupaj koristimo naš potencial.

Zakaj kandidiraš za Enotno listo Sele? Vsak, ki me pozna, ve, da sem odprt in nevtralen človek. Človek zame šteje več kot politični pogled.

V Selah živi 611 ljudi – mislim, da skupaj dosežemo največ.

Kandidiram za EL Sele, ker podpiram Danijela Olipa za župana. Sva soseda, poznava se že od otroških let in od takrat sva prijateljsko povezana. Skupaj z našim simpatičnim timom smo idealen miks izkušenih kandidatov za svež veter za našo občino.