Pokljuka V sredo se je začelo na Pokljuki 52. svetovno prvenstvo v biatlonu. Med 9. in 21. februarjem bo tam tekmovalo 337 atletov in atletinj z vsega sveta. Na Rudno polje se po letu 2001, ko so tam prvič delili naslove najboljšim na svetu, vračajo najboljši biatlonci in biatlonke. Mesto favoritov je tokrat veliko bolj nejasno kot v letih poprej. Na prvi preizkušnji, v tekmovanju mešanih štafet preko 4 x 7,5 km, je Dunja Zdouc (DSG Sele) skupno z Liso Hauser, Simonom Ederjem in Davidom Komatzem osvojila srebrno kolajno. To je zgodovinsko najboljša uvrstitev avstrijske mešane štafete. Pri tekmovanju je Radišanka ostala brez napake pri streljanju in bila prav tako tudi izjemo dobro razpoložena na tekaški progi. V zadnjem pogovoru za Novice je poudarila, da je biatlon dokaz, da z vztrajnim delom lahko dosežeš vse svoje cilje in sanje. To je udejanjila prav na svetovnem prvenstvu na Po­kljuki. Zgodovinski trenutek za slovenski šport na Koroškem je pri tem pričaral marsikomu nasmeh na lice in iz nekaterih izvabil tudi nekaj solz samega veselja.