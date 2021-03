Janez Cvelf je sam strasten motorist in predsednik kluba motoristov »Red Bikers Kärnten«, letno z motorjem prevozi šest do sedem tisoč kilometrov po vsej Evropi. Leta 2016 se je lotil prodaje zaščitnega telovnika z zračno blazino (airbag) za motoriste, danes pa v trgovini ob minonškem krožnem prometu prodaja vse od škornjev do čelad.

Leta 2018 se je Janez Cvelf odločil, da bo v Nonči vasi odprl trgovino z opremo za motoriste. Kar nekaj časa je premišljeval, kako bi jo poimenoval, na koncu pa se je odločil za »B12«, povezava med »Bike«, »Bleiburg« in družinskim imenom Cvelf.

Glavnopoklicno je Cvelf avtobusni šofer pri podjetju »Postbus«, v prostem času se je že vedno rad vozil z motorjem, med drugim je bil že kot 19-let-nik na Sardiniji, kasneje v Romuniji in še v mnogih drugih krajih po celi Evropi.

Tečaji za varno vožnjo

Kot predsednik koroške veje kluba »Red Bikers« večkrat let-no organizira tečaje za začetnike, tudi v Pliberku. »Pomembno je, da dobiš občutek za motor in da imaš od že od vsega začetka mentorja, ki mu lahko zaupaš,« poudarja Janez Cvelf, ki je bil pet let sam vozniški inštruktor in dodaja, da je velik problem, da se mnogo mladih motoristov prav v začetni fazi po opravljenem izpitu vozijo z napakami, na primer v ovinkih. Brez vaj in nasvetov bolj izkušenih pa lahko pride tudi do nesreč, ki se prav za motoriste lahko končajo katastrofalno. Poleg dobrih dopolnilnih vozniških tečajev je za varno vožnjo potrebna še prava zaščitna oprema.

Janez Cvelf pred trgovino »B12«

Nova generacija zaščite obleke

Cvelf že nekaj let prodaja posebno obleko z vgrajenim airbagom, ki je, tako trdi, že mnogim rešila življenje. V ponudbi ima dve verziji: mehansko, ki sproži zračno blazino z vrvico, povezano z motorjem, v primeru, če voznik pade z motorja. Novejša verzija ima vgrajen senzor gibanja in dodaten senzor trka (crashsensor) na motorju, prednost te novejše verzije pa je, da ima nekoliko krajši reakcijski čas. Zračna blazina se tako napihne v treh stotinkah sekunde in voznik je dodatno zaščiten. Telovniki z airbagom so dobavljivi v različnih barvah in dizajnih. »Pred nedavnim je nek mlad fant želel imeti oranžnega, ki sem ga moral naročiti. Zaradi tega sem mu začasno posodil drugega, ki sem ga ravno imel na zalogi. Prav v tem času je imel nesrečo na Soboti, motor je bil popolnoma poškodovan, njemu pa na srečo ni bilo nič,« je dejal Cvelf v pogovoru z Novicami.



Zaščitna telovnika, ki sta ščitila motorista.

Ni nujno, da je dobra oprema draga

Pravilna zaščita za motoriste pa ni samo telovnik z airbagom, zaščiten si le s primernim jopičem, čelado, rokavicami, hlačami in škornji. V trgovini »B12« imajo opremo treh cenovnih skupin, za 200 evrov v trgovini v Nonči vasi dobiš že primeren jopič in hlače. Posebno važno bi bilo, da bi zaščitno opremo, na primer rokavice, uporabljali tudi mladi, ki se vozijo z mopedi. »Te rokavice so kot druga koža in če padeš na gole roke, si jih lahko uničiš za celo življenje.« Trenutno je obisk trgovine in ogled oz. nakup izdelkov možen le po dogovoru, od aprila naprej pa bo trgovina redno odprta ob četrtkih in petkih od 13.00 do 19.00 ter ob sobotah od 8.00 do 13.00.

Velika izbira obleke, zaščitne opreme in čelad.

Izkušnje iz prve roke

»Za svetovanje in nasvete si vedno rad vzamem čas, moja prednost je, da imam kot dolgoletni motorist izkušnje iz prve roke in točno vem, kaj je koristno in kaj ne,« je povedal Janez Cvelf. Za vprašanja o tečajih za začetnike in ogled produktov ga lahko dosežete po telefonu.