V petek, 23. 2., se je zbralo več sto oseb na demonstraciji za demokracijo in človekove pravice. Na demonstraciji, ki se je začela pred Mestnim gledališčem in končala pred deželnim dvorcem v Celovcu, je bilo tudi nekaj slovensko govorečih oseb. Vprašali smo jih, zakaj so se udeležile demonstracije.

Andrej Mohar: Iz dveh razlogov sem danes tukaj. Prvi je, ker se zanimam za politiko in vidim nevarnost, da se bo desni ekstremizem v Evropi okrepil. Drugi pa, ker sem tajnik Zveze koroških partizanov in kot tak skušam posredovati zamisel, da se je treba načelno in temeljito zoperstaviti vsakim oblikam narodnega pa tudi socialnega zapostavljanja.

Marija David: Jaz sem tukaj, ker se mi zdi pomembno, da gremo na cesto in koristimo našo demokracijo. Da rečemo, da je desnica postala preveč radikalna in da se pač branimo proti temu.

Jakob-Manuel Krobath: Jaz sem tukaj, ker sem z Visokošolsko zvezo (ÖH) organiziral to demonstracijo in da naredim močen znak proti desni politiki. Sicer danes nismo imeli sreče z vremenom, zato pa upam, da bomo imeli v prihodnosti srečo s politiko.

Simon Lampichler: Jaz sem danes tukaj, ker se mi zdi važno, da se opozarja na to, kaj se dogaja v Avstriji in na Koroškem in da se pokaže, da nam ni vseeno. Da pokažemo, da smo tu, da smo skupaj, da smo močni in da se borimo.