Franz Baumgartner je glavni kandidat SGS Šentjakob in kandidat za županske volitve. V Šentjakobu v Rožu bo letos izvoljen nov župan, saj je Heinrich Kattnig oddal to funkcijo. Preberite, zakaj Franz Baumgartner misli, da je najprimernejši kandidat za mesto župana in kaj so težišča frakcije.

Gospod Baumgartner, kakšno je vzdušje v šentjakobski občinski politiki in v vaši frakciji SGS-Regionalliste SGS Šentjakob St. Jakob Gemeinsam Skupno?

Franz Baumgartner: Hvala za pozornost, ki jo posvečate našemu samostojnemu gibanju. Odgovor na vaše vprašanje: Z večino vladajoči socialdemokrati v občini delujejo oblastniško in gledajo predvsem na lastno korist, namesto da bi iskali širše dogovore in skupne odločitve. V frakciji sami pa konstruktivno in produktivno sodelujemo.

Katere programske točke boste tokrat postavili v ospredje? Kaj se mora v Šentjakobu spremeniti?

Ravno to leto s koronavirusom je pokazalo, kako važno je sodelovanje, tako med generacijami kot tudi pri občinski politiki. Zato sodelovanje šteje med naše glavne cilje. In tudi drugo naše težišče je povezano z izkušnjami zadnjega leta. Vsi so videli, kako važna je zdrava domača hrana in kako važni so regionalni proizvajalci. Zato se nam zdi logično, da je to treba še bolj zavestno živeti. Naša frakcija se je odločila, da ne bo delila volilnih darilc, temveč da bo raje podprla šole in vrtce v Šentjakobu z zdravo ekološko hrano. Zavzemali se bomo za to, da bo ekološka hrana standard v javnih ustanovah. Pa še nekaj: Digitalizacija tudi v občinski politiki pomaga pri transparenci, zato zahtevamo, da se seje občinskega sveta prenašajo preko lifestreama v socialne medije. Ostala težišča so pa osredotočena na izboljšanje občinske infrastrukture: kompostirna naprava, varne pešpoti in kolesarske povezave med vasmi.

Vse vasi v Šentjakobu bodo dobile dvojezične krajevne napise. Kako je poleg tega z vidno dvojezičnostjo v občini?

Vidne dvojezičnosti se nekateri v občinskem svetu bojijo kot hudič žegnane vode, zato smo veseli, da smo ob koncu pri krajevnih napisih dosegli tisti kompromis, ki je pač bil možen. Odločitev pa je pokazala, da je in bo vprašanje javnih dvojezičnih napisov vedno dinamično vprašanje, ki ga je treba stalno na novo izmeriti.

Pobuda za postavitev dvojezičnih tabel je prišla predvsem s strani SGS in Kulturnega društva Rož.

Z nekdanjim županom Hein­richom Kattnigom se je dalo pogovarjati in priti tudi do rezultatov, in to je spodbuden zgled za vso Koroško. Kar se je navsezadnje tudi pokazalo v odmevih na najvišji avstrijski in koroški ravni.

Leta 2015 ste pri županskih volitvah dobili 93 glasov več kot vaša frakcija SGS. Zakaj mislite, da ste najprimernejši kandidat za mesto župana?

Šentjakobčanke in Šentjakobčani si želijo župana, ki dela v prid vseh občanov in ne samo za lastno frakcijo. S svojo odprto ter pošteno držo in zakoreninjenostjo v domači družbi bom skušal najti skupno pot v prid vseh. Ko sem pred pri­bližno 15 leti preusmeril svojo kmetijo v ekološko kmetovanje, ta pot še ni bila samoumevna. Morda se iz tega lahko razbere, da je moje mišljenje usmerjeno v dolgoročnost in trajnost, kar ni najslabša last­nost za župana.

Kdo je še na vidnejših mestih v vašem timu?

Tu lahko kar nadaljujem. Na prvih 4 mestih smo vsi kandidati bio-kmetje, se pravi izkušene osebe, ki samostojno in odgovorno gospodarijo in gledajo na okolje in na našo bodočnost. To so Hanzej Sticker (2. mesto), Peter Janežič (3. mesto) in Karl Krautzer (4. mesto). Na ostalih mestih pa imamo lepo mešanico ljudi, ki v Šentjakobu tako na kulturnem ter cerkvenem področju oblikujejo občinsko življenje: Rozi Sticker (5. mesto), Hanzi Filipič (6. mesto), Uši Sereinig (7. mesto) in Snežana Višnjić (8. mesto).

Je uspelo vključiti mladino?

Ravno v tem volilnem boju so važne nove oblike nagovarjanja in tu nam pomaga naša mladina s svojim načinom komuniciranja in povezovanja preko socialnih medijev. Tako se naši mladi kandidati previdno in s pomočjo izkušenih navadijo občinske politike, se šolajo ter vnesejo novo energijo ter nove ideje. S tem nam je uspelo pomladiti ekipo SGS Šentjakob in to se bo za občinsko delo obrestovalo.

Kaj želite doseči?

Vsi smo se v tem zadnjem letu spraševali, kako hočemo živeti. Nam se zdi predvsem ta odgovor logičen: Skupno, resnično, pošteno, dosledno, iznajdljivo in kooperativno.

Zato je pa tem bolj važno, da se res čim več občanov udeleži volitev in nas podpre na naši poti. Če se kdo boji pandemije – tokrat obstaja več možnosti voliti že pred 28. 02., bodisi z volilno karto, direktno na občini in pa na predvolilni dan 19. februarja.