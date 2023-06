V torek, 13. junija, se je na Dunaju na svojem prvem uradnem obisku v Republiki Avstriji mudil slovenski premier Robert Golob. Sestal se je z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem, s katerim sta govorila o mejnih kontrolah, alternativnih virih energije in izboljšanju položaja slovenske narodne skupnosti.

Kot navaja Kabinet predsed­nika vlade Republike Slovenije, je bil osrednji del obiska posvečen nadzoru Avstrije na notranji schengenski meji s Slovenijo. »Številke v Avstriji in Sloveniji kažejo, da ti ukrepi ne zaustavljajo migracij,« je poudaril slovenski premier. Kanclerja Nehammerja je premier pozval k odpravi »nepotrebnega in neučinkovitega« nadzora na meji s Slovenijo in zagotovil, da Slovenija notranjega nadzora na južni meji kljub porastu migrantov čez slovensko-hrvaško mejo ne bo uvedla. »Ne želimo prizadeti lastne populacije in sosedov,« je poudaril premier Golob.

Predsednik slovenske vlade je izrazil močno podporo prizadevanjem narodne skupnosti za polno uveljavitev manjšinskih pravic ter pričakovanje, da bo Avstrija nadaljevala s konkretnimi koraki v korist slovenske skupnosti. Mednje sodijo pogoji za kakovostno izobraževanje v slovenskem jeziku od jasli dalje in uveljavitev reforme avstrijskega dvojezičnega sodstva.