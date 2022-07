Sara Wiener je kuharica, okoljevarstvenica in podjetnica, v politične vode pa je šla leta 2019, ko je bila na listi Zelenih izvoljena v evropski parlament. Skupaj z državnozborsko poslanko Olgo Voglauer se je Wienerjeva 15. julija mudila v Šmihelu.

Po jutranjem obisku Celovca je Sara Wiener v spremstvu Olge Voglauer obiskala šmihelski Gšeft in njivo zemljanov. V Gšeftu sta častno gostjo sprejela Jutta Riedel in Štefan Merkač. Jutta Riedel je Sari Wiener podarila slastno torto iz ajdove moke, skupaj s Štefanom pa sta jo popeljala po unikatni kavarni in trgovini, imenovani Gšeft. Torto je gostja velikodušno razdelila med osebe navzoče skupinice, ki se je po nepričakovani pogostitvi odpravila proti njivi zemljanov.

Wienerejeva v pogovoru z domačinkami na njivi zemljanov

Še prej je Wienerjeva povedala, da jo veseli, da je v trgovini, kjer so vsa živila biološko pridelana, poleg tega pa prihajajo iz regije. Posebej navdušena je bila nad oznakami, ki kupcu povedo, koliko kilometrov je določeno živilo prepotovalo do Gšefta. O dvojezičnosti je povedala, da gre za vrednoto družbene raznolikosti, ki jo je vredno ohranjati in negovati, dvojezično Koroško pa da spoznava s prijateljico Olgo Voglauer.

Sara Wiener se za regionalno in ekološko pridelavo hrane zanima že od mladih nog, v svoji funkciji poslanke evropskega parlamenta pa političarka sedi v odboru za kmetijstvo in podeželski razvoj ter tudi v odboru za okoljska vprašanja, javno zdravstvo in prehrambeno varnost. Gre za gremija, ki določata usmeritve okoljske, prehrambene in javnozdravstvene politike Evropske unije. Tudi zato je Saro Wiener pot vodila do njive zemljanov, 2000 m2 velikega zemljišča, na katerem raste, kar ena oseba v enem letu potrebuje za prehrano in oblačila. Šmihelsko njivo zemljanov so zasadili letos, z njo pa upravljata društvo Njiva zemljanov (predsednica Elke Obertausch) in društvo Eko krog (predsednik Štefan Merkač).

Gostja odstranjuje plevel

Takoj ob prihodu na njivo zemljanov je evropska parlamentarka zavihala rokave in začela pleti okoli jagod. Milica Jernej in Štefan Merkač sta gostji ponosno predstavila projekt društev Njiva zemljanov in Eko krog, tj. skupni projekt, ki prav lepo uspeva. Na njem trenutno poleg zelenjave in grmovnic raste okoli 100 zelišč, cilj pa je doseči 200 ali 300, pri čemer številka ni najpomembnejša, pravi Merkač. V kotlu na trinožniku se je medtem skuhala zelenjavna enolončnica, v veliki meri pripravljena iz zelenjave, zrasle na njivi zemljanov. Olga Voglauer je svojo prijateljico, s katero sta skupaj sedli za mizo, podučila, da se tukaj »dober tek!« vošči z »buh žehni!«. Ob slovesu je Sara Wiener gostiteljem obljubila, da jih bo ponovno obiskala na njivi zemljanov.