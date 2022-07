V uredništvo Novic je prispela rekacija Manuela Juga, predsednika Delovne skupnosti avstrijske narodnosti v SPÖ (DESKAN), na dogajanje v občinskem svetu v Šentjakobu v Rožu. Kot smo poročali, je zaradi nezadovoljstva z načinom, kako občinski svet vodi SPÖ župana Guntrama Perdacherja (»absolutizem«), iz občinskega sveta izstopila frakcija SGS Gemeinsam Skupno. Manuel Jug ugotavlja, da »je sestava občinskega sveta rezultat demokratičnih volitev in da je treba sprejeti tudi absolutno večino«. Nadalje piše, da je »nedmokratično, če kot občinska frakcija odstopiš, kot sta to storili frakciji ABS in SGS, in dodaja, da župan Perdacher uživa polno podporo DESKAN.

Izjava DESKAN v celoti: