Otroci otroškega vrtca Šmihel so v sodelovanju z domačimi umetniki ustvarili več kot 150 umetnin. 1. julija so jih na dobrodelni vernisaži prodajali staršem in gostom in tako zbrali 2.699 evrov. Denar bo pomagal vrstnikom v Ukrajini.

»Ideja za dobrodelno vernisažo je nastala, ker smo aprila letos v našem vrtcu sprejeli fanta iz Ukrajine, ki trenutno živi v Šmihelu,« je o dobordelno-umetniškem projektu povedala voditeljica šmihelskega vrtca Magdalena Kočnik. K sodelovanju so povabili tri domače umetnike. Z otroki so ustvarjali Lukas Kraut, Irene Tschuschnig in Milena Kumer-Reichmann. Nastale so čudovite umetnine na temo »kaj mi pomeni mir«. Otroci so delali po navodilih umetnikov, pozneje so ustvarjali tudi sami in s pomočjo sodelavk in sodelavca vrtca, ki so tudi sami z navdušenjem sodelovali. V umetninah se zrcalijo različni stili umetnic in umetnika.

1. julija so vabili na vernisažo v vrtec, kjer je projekt vsem navzočim staršem in drugim gostom predstavila Monika Pirker Perdacher. Vsega skupaj je nastalo približno 150 umetnin, ki so jih lahko gosti vernisaže odkupili po enotni ceni dvajsetih evrov, številni pa so radi dali še več. Tako so zbrali lepo vsoto 2.699 evrov. Voditeljica vrtca Magdalena Kočnik je minulo sredo, 13. julija, zbrani denar v imenu vrtca predala Bertlu Britzmannu, ki že dolgo sodeluje v skupini, ki pomaga revnim v Ukrajini. »S tem denarjem pomagamo otrokom in raznim otroškim domovom v Ukrajini, tudi prevoz darov, ki jih zbiramo, moramo plačati,« je povedal Britzmann. Poleg njega v Šmihelu Ukrajincem že približno petnajst let pomagajo domačini, med njimi so Helmut in Daniel Blažej ter številni drugi. Darove zbirajo pri gasilskem domu v Šmihelu, nato jih peljejo v Beljak, kjer jih naložijo na tovornjak, ki jih dostavi pomoči potrebnim ljudem.

Uspelega projekta se veseli tudi pedagoginja Silvia Merva: »V moji skupini je Andrej, fant, ki prihaja iz Ukrajine. Lepo je videti, kako ga veseli, ker prepevamo trojezično.« Pesem ‘Bratec Jaka’ pojejo tudi v ukrajinščini. »Na dnevu vernisaže je bilo prav posebno lepo vzdušje, zdelo se mi je, da vsaka slika izžareva prav to, kar smo z otroki risali: mir. To se je čutilo po vsem otroškem vrtcu,« nam je povedala Silvia Merva.