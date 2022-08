V zadnjih Novicah, 29. julija 2022, smo brali izjavo Manuela Juga: »Popolna podpora županu Perdacherju (SPÖ).« Manuel Jug ugotavlja, da je odstop ABS in SGS nedemokratičen. V imenu Slovencev socialistov, zbranih v Delovni skupnosti avstrijskih narodnosti v SPÖ (DESKAN), daje »popolno podporo županu Perdacherju«. Meni, da je »sestava občinskega sveta rezultat demokratičnih volitev in da je treba sprejeti tudi absolutno večino«. Podobno se je oglasil predsednik SKS, gospod Bernard Sadovnik, češ da je treba večinske sklepe sprejeti.

Za Narodni svet koroških Slovencev je odločilno predvsem sledeče: Franci Baumgartner je v občinski politiki skoraj celo življenje. On, Hanzej Sticker, Peter Janežič in njihovi kolegi in kolegice vedo najbolje, kaj se dogaja na terenu v Šentjakobu, vedo najbolje, kaj je zanje najboljše in zaslužijo našo vsestransko podporo.