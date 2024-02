Spodbujanje udeležbe mladih na evropskih volitvah je tema diskusije na seminarju Mlade Enotne liste.

Med 22. in 25. februarjem bo Mlada EL gostila seminar EFA Youth, podmladka Evropske svobodne zveze (European Free Alliance – EFA).

Na Koroško bo prišlo okoli 30 mladih politkov iz manjšinskih in regionalnih strank iz vse Evrope, ki bodo seznanjeni s političnim položajem koroških Slovencev in imeli delavnico na temo samoodločanje.

Diskusija bo odprta za goste

Osrednja točka programa bo okrogla miza z glavno kandidatko EFA za evropske volitve Maylis Rossberg in predsednikom Mlade EL Luko Olipom o spodbujanju udeležbe mladih na evropskih volitvah. Diskusija bo 23. februarja, ob 17.30 v knjigarni Haček. Potekala bo v angleščini s tolmačenjem v nemščino in slovenščino. Rossberg je iz danske manjšine v Nemčiji in članica manjšinske stranke Združenje volivcev spodnjega Schleswiga. Trenutno imajo v EFA včlanjene stranke osem evropskih parlamentarcev. Trije parlamentarci so individualni člani zveze.

Poleg delavnic in diskusijskih krogov je na sporedu tudi obisk pri globaškem županu Bernardu Sadovniku in pri Vladimirju Smrtniku, podžupanu v Šmihelu.

Evropsko svobodno zvezo sestavljajo različne regionalne, manjšinske, separatistične oz. avtonomistične stranke v Evropi. Med 41 včlanjenimi strankami je tudi Enotna lista.