Že dalj časa so Ostre šivanke, ročnodelska skupina, ki deluje v okviru SPD Valentin Polanšek na Obirskem, pripravljale delavnico pletenja košar. Tečaj je bil namenjen vsem. Končno so se preteklo sredo v gostilni Kovač na Obirskem prvič srečali s strokovno voditeljico Evo. Udeleženke in udeležence je zaradi večjega števila prijav razdelila v dve skupini. Ves material za izdelavo modelov, kakor so jih prijavljeni izbrali in naročili že prej, je voditeljica prinesla s seboj. Po skrbnih navodilih in prvih, še nekoliko nerodnih prijemih so se učili plesti z ratanom.

Del druge skupine

Lepo je bilo opazovati, kako centimeter za centimetrom rastejo košare vseh vrst: ovalne košarice za kruh, košare z ročajem ali brez, servisni pladnji, košare za igrače, perilo ali volno ter dekorativni izdelki za dom. Nastala sta celo dva nahrbtna koša.

Da je način pletenja in izdelovanja tovrstnih izdelkov lahko še dosti bolj zahteven, bodo na Obirskem na željo udeleženk in udeležencev spoznali na enem od naslednjih tečajev.