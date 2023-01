Zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou je s prvim januarjem odstopila kot zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Nasledil jo bo Franc Baumgartner.

Preko božiča in novega leta se ponavadi ne dogaja ravno veliko. E-mailov je manj, letos pa je dva dni pred koncem leta na uredništvo prispel elektronski dopis, ki je precej presenetil. S prvim januarjem je dosedanja zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou, ki je v koroškem kmečkem parlamentu delovala od leta 2011, oddala svojo funkcijo. Hkrati se je Mader-Tschertou zahvalila javnim občilom za poročanje o delovanju in dogajanju v koroški kmetijski in gozdarski zbornici in dodala prošnjo, da naj to važno in odgovorno delo opravljajo tudi naprej.

Ob zborničnih svetnikih Marjanu Čiku, Francu Jožefu Smrtniku in Štefanu Domeju je bila Mader-Tschertou edina ženska zastopnica SJK v koroški kmetijski zbornici.

V pogovoru z Novicami je Mader-Tschertou kot vzrok za odstop izjavila, da se hoče osredotočiti na delovanje v Kmečki izobraževalni skupnosti, ki ji Mader-Tschertou predseduje od 12. novembra 2019 naprej. Pred tem je izobraževalno organizacijo 21 let vodil Miha Zablatnik. Pandemija je mimo, pravi Mader-Tschertou in se veseli, da je za KIS spet možno delo na terenu. Mader-Tschertou se veseli vseh dosežkov SJK v kmetijski zbornici in poudarja, da je delo opravljala s strastjo. Vsem ženskam, ki jih zanima delo v zbornici, pa svetuje vztrajnost, saj da lahko samo s trdim delom uspejo v moško dominirani zbornici.

Vodja frakcije SJK Marjan Čik je za Novice potrdil, da bo peti na listi SJK pri zadnjih volitvah kmetijske zbornice Franc Baumgartner nasledil Marinko Mader-Tschertou. On zastopa regijo, je naslednji na listi in tako logičen naslednik Marinke Mader-Tschertou, je povedal Čik. Dolgoročni cilj pa ostaja vsekakor, pravi Čik, da bo spet kaka ženska v vodilnem timu Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov.