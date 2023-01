Od 1. do 12. decembra je Mirko Malle prvič razstavljal in prodajal svoje umetnine na adventnem trgu »Art Advent« na dunajskem Karlsplatzu, kjer številni umetniki in ustvarjalci razstavljajo svojo umetniško obrt na približno 70 stojnicah ali malih prodajalnah. »Bilo je zelo zanimivo in zadovoljen sem, kriteriji za razstavljalce so strogi in žirija odloči, kdo lahko tam sploh razstavlja,« pripoveduje Malle. Svoje umetnine prodajajo izključno umetniki sami, trgovci umetnin na Karlsplatzu niso zaželjeni. Publika na tržnici je mednarodna, Malle je na licu mesta v demonstracijski delavnici po želji ustvarjal tudi portrete.

Bralke in bralci Novic poznajo Mirka Malleja predvsem po njegovih duhovitih ilustracijah in portretih, ki so na zadnji strani časopisa. Umetnik Malle je novembra 2010 diplomiral pod mentorstvom prof. Gustava Gnamuša z vizualizacijo glasbe. Tedaj se je razglasil za barvnega dirigenta. Dela kot slikar, ilustrator, karikaturist za tednik koroških Slovencev »NOVICE« in mentor raznih likovnih delavnic med Slovenijo in Avstrijo.

Nekaj ilustracij Mirka Malleja: