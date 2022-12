Izšel je novi Koroški politični zbornik 2022, 30. po vrsti od začetka izdajanja v letu 1994. Platforma za kritične analize doganja v deželi, kakor zbornik označuje pobudnik in izdajatelj Karl Anderwald, se v tematskem težišču tokrat posveča bližajočim se deželnozborskim volitvam.

Koroški politični zbornik 2022 sta v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve 13. decembra predstavila izdajatelja Karl Anderwald in Karl Hren (soizdajateljica Katrin Steiner-Hämmerle). Pobud-nik zbornika Anderwald je uvodoma poudaril, da gre za od politike neodvisen zbornik, ki ima »najdaljšo zgodovino od vseh podobnih publikacij drugih avstrijskih zveznih dežel«. Karl Hren je zbornik označil za »zrcalo političnega dogajanja v deželi« in poudaril raznovrstnost pristopov, prispevkov in avtorjev, med katerimi so tako znanstveniki kot tudi ljudje iz javne uprave in gospodarstveniki.

Težišče deželnozborske volitve

Tematskemu težišču, prihajajočim deželnozborskim volitvam (5. marca 2023) je posvečenih šest prispevkov, dva prispevka (avtor obeh je Franz Miklautz) pa obravnavata dve pereči celovški zgodbi, tisto z letališčem, ki komaj deluje, in ono s pokritim kopališčem, ki ga ni na vidiku. Toliko o glavnem razdelku, ki mu sledi razdelek, namenjen jubilejem. Ta poleg člankov o 25-letnici Koroškega računskega sodišča in o 100-letnici Koroške delav-ske zbornice prinaša dva članka o ortstafelšturmu, enega je prispeval jezikoslovec profesor Heinz-Dieter Pohl, drugega pa politolog Karl Hren, direktor Mohorjeve in soizdajatelj Koroškega političnega zbornika. Poleg tega se s slovensko narodno skupnostjo in z dvojezičnim izboraževanjem na Koroškem ukvarja članek Johannesa Klotza (»Integrierte Betrachtung des zweisprachigen Bildungssystems in Kärtnen«). Tudi tokrat Koroški politični zbornik vsebuje razdelek s posebnimi temami, med katerimi najdemo članek profesorja Petra Gstettnerja o materialni spominski kulturi oziroma o možnem prispevku umetnosti pri upodobitvi spomina vrednih vsebin. Zbornik se končuje s kronologijo dogodkov v letu 2022, obsega 297 strani, stane pa 27 evrov. Izšel je pri Mohorjevi v nakladi 650 izvodov.