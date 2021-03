Dobrla vas. Dolgoletni glavni kandidat »TeamKramer« v Dobrli vasi Štefan Kramer se je po več kot dveh desetletjih v občinski politiki odločil, da ne bo več kandidiral na prvem mestu. Nasledila ga je njegova hčerka Nadja Kramer, ki je kandidirala tudi na županskih volitvah. Kot kandidatka je dosegla 9,26 % glasov, frakcija TeamKramer pa 10,81 % glasov in 2 mandata. Socialdemokratski kandidat Wolfgang Stefitz ja dosegel 49,39 % odstoka glasov, frakcija SPÖ Eberndorf pa 1669 glasov in 11 mandatov. Kandidat dobrolske Ljudske stranke Friedrich Wintschnig je na volitvah za župana dobil 1126 glasov, njegova frakcija ÖVP pa 1148 glasov in 8 mandatov. Svobodnjaki in njihov glavni kandidat Kajetan Glantschnig so dosegli 2 mandata.