Žitara vas. REgi Žitara vas je bila ustanovljena kot neodvisna regionalna lista za Žitaro vas, izvira pa iz vrst Enotne Liste. Glavni kandidat REgi Andrej Hren na županskih volitvah ni nastopil, njegova frakcija REgi pa 174 glasov in 2 mandata. Za župana so žitrajčani izvolili socialdemokrata Gerharda Kollerja, ki je kot kandidat dobil 638 glasov. Odločilni krog volitev za župana sta dosegla Gerhard Koller (SPÖ, 49,15 %) in Willibald Wutte (WUTTE, 29,66 %).

