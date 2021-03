Ostali rezultati: SPÖ Bistrica nad Pliberkom je dosegla 787 glasov in 10 mandatov, ÖVP Bistrica pa 317 glasov in 4 mandate.

Bistrica nad Pliberkom. REgi Bistrica je bila v iztekajoči se občinski periodi zastopana s šestimi mandati, glavni kandidat in kandidat za župana Regionalne liste je bil tudi tokrat Vladimir Smrtnik. REgi Bistrica je na tokratnih volitvah nastopila z raznoliko ekipo in z nekaterimi novimi kandidati. Frakcija REgi je tokrat dosegla 458 glasov in 5 mandatov, Vladimir Smrtnik pa je na županskih volitvah dosegel 414 glasov. Kandidat Ljudske stranke Norbert Haimburger je dosegel 298 glasov.