Sredi močnega sneženja so Zeleni na Koroškem 23. januarja v Lendhafnu v Celovcu predstavili svojo prvo serijo plakatov za koroške deželnozborske volitve. Glavna kandidatka Zelenih je državna poslanka Olga Voglauer.

S 3,1 % glasu je Zelenim pri zadnjih koroških deželnozborskih volitvah leta 2018 precej jasno spodletelo doseči petodstotni prag za vstop v deželni zbor. Po predvolilnih anketah pa tokrat kaže bolje, Zelenim pripisujejo okoli 8 % – a nekaj so ankete, drugo je realnost. Rezultat 8 % je tudi osebna želja glavne kandidatke Olge Voglauer: »Naš skupni volilni cilj je, da nas bo podprlo 25.000 Korošic in Korošcev, da se bomo z Zelenimi vrnili v deželni zbor. Prepričana sem, da nam bo to tudi uspelo,« je povedala Olga Voglauer v pogovoru z Novicami. Minuli ponedeljek so Zeleni predstavili prvo od dveh serij plakatov, na vseh je vidna beseda »GEMMA«, presenetil pa je plakat, na katerem so sliko Voglauer postavili na glavo. »Tudi svet stoji na glavi, z ogromno hitrostjo drvimo proti zidu, če ne bomo storili bistveno več za zaščito podnebja. Politiko smo postavili na glavo, tako spremeniš perspektivo in prideš na nove ideje,« pravi glavna kandidatka. Zeleni želijo v volilnem boju priti v pogovor z ljudmi. Njihov glavni cilj je, tako pravi Voglauer, da bo Koroška vklopila svoj turbo glede obnovljivih virov energije in zaščite podnebja. Po mnenju Olge Voglauer v zadnjih petih letih na Koroškem o teh temah prihodnosti ni bilo dovolj slišati, v deželnem zboru pa manjka tudi »stranka, ki je na področju kontrole in transparence močna, kar so Zeleni vselej bili«. Na enem od plakatov vidimo slogan »Pellets statt Putin«, tega Zeleni plakatirajo že od leta 2008. Po besedah Voglauer želijo s tem plakatom pokazati, da zdaj res nimamo več časa za razmišljanje in da moramo prav zdaj končno staviti na obnovljive vire energije.

Na vprašanje, zakaj naj bi koroški Slovenci in Slovenke svoj glas zaupali Olgi Voglauer, odgovarja, da je v zadnjih treh letih v državnem zboru dokazala, da je močan glas za slovensko narodno skupnost: »Veliko stvari nam je uspelo, med drugim znatno povišanje manjšinskih podpor ali pa aktualno, to je učni načrt, ki bo pospeševal dvojezičnost, tudi dvojezično sodstvo obravnavamo.« Voglauer je po več desetletjih prva koroška Slovenka, ki pri deželnozborskih volitvah nastopa kot glavna kandidatka stranke. Zadnji glavni kandidat iz vrst koroških Slovencev je bil Andrej Wakounig, leta 1994 je na prvem mestu kandidiral za Enotno listo. Novicam je Olga Voglauer povedala, da bo tudi v prihodnje ostala to, kar je vselej bila: samozavestna koroška Slovenka. Če bo izvoljena v deželni zbor, bo oddala mandat v avstrijskem parlamanetu.