Libučan Stefan Jelen (20) je lansko leto junija pri mizarskem podetju Bromann v Pliberku zaključil vajeništvo. Ker je zmagal na deželnem tekmovanju vajencev, sodeluje pri tekmovanju »Vajenec leta«. Zanj lahko vsak dan glasujete do 5. februarja.

Stefan Jelen je v ljudsko šolo hodil v Pliberku, tam je opravil tudi srednjo šolo, nato je eno leto obiskoval kmetijsko strokovno šolo Goldbrunnhof. Nato je začel svoje vajeništvo pri podjetju Bromann v Pliberku. »Tudi moj oče je mizar, že od malega sem vedel, da bom nekoč tudi sam izbral ta poklic, tudi zato, ker sem očetu veliko pomagal,« pripoveduje Stefan Jelen. Pri njegovem poklicu mu je všeč, da se vsak dan razlikuje od drugega in da se mora stalno soočati z novimi izzivi. Izučil se je za mizarskega tehnika s težiščem na načrtovanju.

Načrtovanje na računalniku je glavno delo Stefana Jelena.

Vajeništvo je zaključil lani junija, trenutno opravlja obvezni vojaški rok v kasarni v Pliberku. Pri delu je večinoma v pisarni, riše načrte za pohištvo in notranjost hiš in stanovanj in je pri tem stalno v kontaktu z arihtekti, pri delu pa mora biti zelo natančen. »Če je v pisarni manj dela, pa rad grem tudi v delavnico,« pravi Stefan. Stefan sodeluje na tekmovanju »Lehrling des Jahres«, ker so lansko leto februarja imeli v poklicni šoli tekmovanje za vajence. Stefan je pri tekmovanju osvojil prvo mesto na Koroškem. Zaradi zmage na deželnem tekmovanju za vajence avtomatično sodeluješ pri tekmovanju vajenec leta, ki ga organizira gospodarska zbornica v sklopu iniciative »Talenteakademie«.

Za Jelena je tekmovanje »Vajenec leta« neke vrste tekmovanje priljubljenosti, je pa dobra reklama za podjetje in za Stefana samega. Stefan zelo rad dela pri podjetju Bromann, pozitivno omenja delovno klimo: »Vse je v redu, tudi s šefom Johannesom se dobro razumeva.« Naslednji veliki cilj za Stefana je, da bo opravil še mojstrski izpit, do aprila mora pa še ostati pri vojakih. »V pliberški kasarni se počutim zelo dobro, prej sem bil v Beljaku, tam mi ni bilo tako všeč.« Če želite Stefanu Jelenu pomagati, da bo postal vajenec leta, lahko zanj glasujete še do 5. februarja 2023.

Povezava do glasovanja: www.novice.at/stefanjelen