V vsakdanjem življenju so otroci vedno znova izpostavljeni nevarnim situacijam, ki lahko pomenijo fizično ali psihično ogroženost. V sodelovanju s klubom »Krav Maga Celovec« je ljudska šola Globasnica izvedla delavnico na temo samoobrambe. »Tečaj samoobrambe je bil za naše otroke koristen. Naučili so se, kako se lahko nevarnim situacijam izognejo, in – če to ni mogoče – kaj lahko aktivno storijo,« je povedala ravnateljica ljudske šole Globasnica Veronika Terbuch. Klub »Krav Maga Celovec« (taktični bojni sistemi) se ne ukvarja le z učenjem tehnik za fizično samoobrambo. Prav tako pomembno jim je, da razvijajo otrokovo samozavest. Kajti tisti, ki je samozavesten, se lahko uveljavlja tudi v nevarnih situacijah. Ob koncu popoldneva so bili otroci zmožni v praksi pravilno odreagirati v nevarnih situacijah. Naučili so se tehnike, kako se lahko izognejo ljudem, ki jih hočejo napasti, ali pa tudi, kako se lahko rešijo iz nevarnih situacij. »Vse to je v današnjem času vedno bolj pomembno,« je prepričana ravnateljica Veronika Terbuch.