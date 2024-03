Evropski šoli Šmihel je Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave že tretjič zapored podelilo zlati šolski športni znak. Znak kakovosti prejmejo šole, ki se posebej trudijo spodbujati športne dejavnosti in vključevati šport v učne načrte. Za pridobitev priznanja so ključni kriteriji, kot so dodatna ponudba gibanja in športa, določeno število gibalno naravnanih šolskih dogodkov, udeležba dijakinj in dijakov na šolskih športnih tekmovanjih ter sodelovanje šole z društvi. Šola že več kot deset let uspešno sodeluje z odbojkarskim klubom SK Zadruga Aich/Dob, lokalnim športnim društvom ASKÖ St. Michael/Šmihel in namiznoteniško sekcijo Humške skupnosti.