Otroci Evropske šole Šmihel so že 10 let ambasadorji čebel

Vsako leto na svetovni dan čebel se šolarke in šolarji skupaj s Čebelarskim društvom Šmihel spominjajo izumiranja in ogroženosti čebel po vsem svetu. Letos je bilo na čebelji info točki v Šmihelu predstavljenih osem plakatov, ki so namenjeni ozaveščanju prebivalstva in bodo postavljeni na različnih lokacijah v občini.

Pobudnik Karl Gril, predsednik čebelarskega društva Johann Bricman in čebelar Stanko Dlopst so ob navzočnosti občinske odbornice Doris-Grit Schwarz otrokom razložili, katere pomembne naloge opravljajo čebele v našem življenjskem prostoru in kako marljivo opravljajo opraševanje. »Ko čebela izgine, ima človek le še štiri leta življenja. Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več ljudi,« je ravnatelj Danilo Katz citiral slavnega fizika Alberta Einsteina in se čebelarskemu društvu zahvalil za dolgoletno sodelovanje.

Ob veliki 110. obletnici in odprtju prizidka Evropske šole, ki bo 24. junija na open air odru na šolskem vrtu, bo v šoli na ogled tudi razstava ob svetovnem dnevu čebel.

Več informacij o številnih dejavnostih šole najdete na www.europaschule-evropskasola.com

Vir slik & besedila: Evropska šola Šmihel