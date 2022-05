Na LŠ Bilčovs so preučevali pomen čebel

Minuli petek, 20. maja, na svetovni dan čebel, so učenci ljudske šole Bilčovs na glavnem trgu v Bilčovsu predstavili med poukom nastale plakate in svoje znanje o čebelah. Teden v znamenju čebel se je začel že v ponedeljek pred svetovnim dnevom z impulznim referatom čebelarja Janka Pečnika in župana Manfreda Maierhoferja na šoli. Po besedah ravnatelja šole Tomija Partla ml. so čebele težiščno obravnavali že drugič, sodelovali pa so vsi štirje razredi s 50 otroki. Čebela jih zanima, je povedal Partl. Dijake so na vaškem trgu pozdravili predsednik bilčovškega čebelarskega društva Johann Mischkulnig, čebelar Janko Pečnik in župan Manfred Maierhofer. Slednji je poudaril pomen čebel in se učencem zahvalil za sodelovanje. Po predstavitvi pa je za šolarje bil pripravljen prigrizek, s katerim je postregla predsednica okrajnih upokojencev Erika Jakopitsch. Kruhki z medom in osvežilna variatna naravnega napitka oxymel (kis, med, voda, meta) so učencem dobro teknili.