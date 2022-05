Gostja oddaje Zajtrk s profilom bo v nedeljo, 29.maja Šira Fera-Tischler, mediatorka za družinske zadeve in predsednica upravnega odbora Volbankove ustanove v Celovcu, ki je pred kratkim v prostorih deželnega studia ORF vabila na sklepno slovesnost literarnega natečaja Pisana promlad. Mama treh otrok, ki živi danes z možem Davidom v Grabalji vasi, je pravnukinja šolnika, politika in kulturnika Joška Tischlerja, ki je bil prvi ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Na tej izobraževalni ustanovi je Združenje staršev leta 2008 ustanovilo Volbankovo ustanovo z namenom podpiranja projektov s težiščem jezik in mladina. Šira Fera-Tischler se zavzema za otroke in najstnike ter družine, v katerih živijo, tudi na poklicnem področju – kot pravnica in mediatorka se pojavlja v napetih situacijah, ko družinam ne uspeva normalna komunikacija. O vsem tem bo stekla beseda v oddaji Zajtrk s profilom v nedeljo, 29.maja, ob 9.03. Oddajo bo vodila Daniela Topar.