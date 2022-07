V ponedeljek, 18. julija, se je začel enajsti »Teden športa in jezika«, ki traja do petka, 22. julija, v športno-rekreacijskem okolju Centris. Zanimanje za športno-jezikovni teden je vsako leto precejšnje in tako je tudi letos veliko število prijavljenih otrok, ki so dobrovoljno preživeli te družabne dni.

Počitniški teden športa in jezika, ki ga letos prirejata Športno društvo Šentjanž in Slovenska prosvetna zveza, vsebuje številne športne dejavnosti: od balvanskega plezanja, igranja tenisa, plavanja v bližnjem šentjanškem jezeru, streljanja z lokom, igranja odbojke na mivki do igranja malega nogometa in golf nogometa.

Šport in učenje slovenskega jezika

Pestrost v športu se povezuje z jezikovnim poukom slovenskega jezika, ki ni v klasični obliki, saj temelji na učenju preko družabnih iger, poleg tega pa je poudarek na govorjenem jeziku oz. komunikaciji ter bogatenju besednega zaklada. Letos se jim je pridružila gozdna pedagoginja, s katero so se otroci odpravili v gozd, da so si ogledali dele narave in jih ustrezno poimenovali. »Tako se učijo slovenskih besed, kot so ‘iglica’, ‘list’, ‘korenine’,« je povedala Jasna Černjak, ki je letos tretje leto učiteljica slovenščine na tem počitniškem tednu. Skupina 38 otrok je prevelika za enega učitelja, zato se je kot učitelj slovenščine pridružil Vito Poredoš. Otroci so stari od šest do 14 let, dejansko pa jih je največ med njimi starih od šest do deset let. Glede na znanje slovenščine je skupina zelo heterogena, zato so otroke razdelili na štiri manjše skupine, pravi Černjak.

Razporeditev dejavnosti in spremljevalci

Jani Müller je vodja športnih dejavnosti, poleg omenjenih učitelja in učiteljice slovenščine pa mladino pozorno spremljajo še Natalie Bierbaumer, Nadja Keuschnig, Lena Krautzer, Nico Boštjančič in Marko Boštjančič. Na vprašanje, kaj so delali prvi dan, je Černjak odgovorila: »Igrali smo razne družabne igre, ker marsikateri otroci še ne znajo dobro slovensko in se na tak način učijo besedišče. Smisel športnega tedna je čim več komunikacije v slovenskem jeziku.« Letos jim je vreme pisano na kožo, saj je suho in vroče, tako da ni težav pri uresničevanju dejavnosti. Vsak dan ima ena skupina dve šolski uri slovenščine, nato so na vrsti želene športne dejavnosti, druga skupina pa gre na pouk slovenščine, tako da je zamenjava. V četrtek so pekli palačinke, pri čemer so se otroci sami naučili pripraviti ustrezno količino vseh sestavin, za uspešen zaključek počitniškega tedna pa pripravljajo uprizoritev pravljic Mojca Pokrajculja in Repa velikanka.

Mia, 11 let:

Rada telovadim in rada govorim slovensko. Najraje plezam. Tukaj sem tretjič in tudi spim tukaj.

Lara, 11 let:

Na počitniškem tednu sem že četrtič, prvič sem bila tukaj, ko sem bila stara osem let. Sem sem prišla, zato ker imamo vedno nekaj tednov počitnic in ne vemo, kaj naj delamo in potem grem vedno na nek kamp, ponavadi je to Šentjanž. Rada se pogovarjam in igram z Laro.

Lara Ana, 11 let:

Jaz sem pa od Lare slišala za ta kamp in mi je že govorila o tem, kako je tukaj »fajn« in potem sem prišla, tako da sem prvič tukaj. Rada sem v sobi.

Danilo, 13 let:

Tu sem sedaj četrto leto, prišel sem, ker mi je všeč atmosfera celega tedna. Skoraj vsak dan gremo plavat na jezero, igramo tenis, plezamo, igramo nogomet …