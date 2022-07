Športnika Martin Hribernig (26, Radiše) in Stefan Treffer (29, Celovec) sta že dolga leta imela težave najti ustrezna oblačila za šport in prosti čas. Zdaj jih izdelujeta sama.

Marsikdaj nista bila zadovoljena s krojem, tu in tam jima pa napisi in motivi na oblačilih niso ustrezali. Navsezadnje sta prišla do odločitve, da bosta idejo, ki sta jo nosila s seboj že dolgo časa, uresničila. Pred kratkim sta prijavila majhno podjetje »30degrees Wear« pri gospodarski zbornici. Posebnost njihovega dela so oblačila, ki jih stranke lahko oblikujejo same. Martin Hribernig v pogovoru o podjetju, ki zahteva njuno kreativnost.

Kako in kdaj je prišlo do misli, da bi radi producirali svoja oblačila?

Martin Hribernig: Idejo sva imela pravzaprav že pred dolgim časom, da jo bova pa tudi zares izpeljala, pa takrat nisva mislila. Dostikrat sva govorila o tem, da ne najdeva oblačil, ki bi nama bila všeč. Razpravljala sva o različnih stilih, krojih in motivih, ki bi jih rada sama nosila. Tako sva se decembra 2021 odločila, da bova producirala lastne majice in puloverje.

Martin Hribernig in Stefan Treffer

Kako je nastalo ime 30degrees Wear?

Med treningom v fitnes studiu. Poslušala sva glasbo in skozi to sva najprej prišla do imena »60 degrees«. Ker pa s tem nisva mogla asociirati dosti pozitivnih stvari, je prišlo do današnjega imena. Oblačila naj bi bila tako za trening, pohodništvo v gore, dopust na morju kot tudi za vsakdan. S tem pa povezujeva toplo vreme, poletje, dobro voljo in vesele misli.

Kaj so bili vaši prvi koraki, ko ste se odločili uresničiti idejo?

Kot rečeno sva začela z delom decembra 2021. Najprej sva začela risati različne motive, ki naj bi bili na majicah in puloverjih. Ker sva oba precej kreativna in rada riševa, je to bilo kar zabavno. Nato sva nabavila navadne majice in jih potiskala z motivi. To je bilo kar naporno, saj sva preizkušala dosti folij za tisk, ki so bile različne kvalitete. Ko pa sva končno našla pravo »formulo«, sva se 11. maja 2022 odločila prijaviti podjetje pri gospodarski zbornici.

Kako poteka na primer proizvodnja ene majice z motivom?

Na računalniku imava program, s katerim riševa motive – to je prvi korak. Poseben stroj, ki sva ga nabavila, pa spozna risani motiv, ki ga nato izreže iz folije. Izrezani motiv položiva na oblačilo in stiskalnica – ki sva jo tudi morala nabaviti – opravi ostalo. Vse stroje, majice in puloverje imava pa doma, saj doslej tudi doma delava.

Omenili ste stroje za proizvodnjo. Kaj je bilo potrebno kupiti, preden ste bili zadovoljni z rezultati?

Najvažnejša sta bila na začetku dva stroja. Prvi, ki naj bi spoznal risane motive in jih nato izrezal. Drugi pa je bil stiskalnica. Poleg tega sva ustvarila logotip in nato vizitke. Preden pa sva začela z delom, je seveda bilo potrebno nabaviti tudi majice in folije za tisk. Ker sva preizkusila veliko vrst folij in majic, je seveda tudi to stalo nekaj denarja. Raje sva na začetku investirala malo več denarja, si skozi to nabrala izkušnje in tako prišla do pozitivnih rezultatov in končnih izdelkov.

Kaj naj bi bili naslednji koraki vašega mladega podjetja? Kako nameravate rastiti naprej?

Trenutno čakava na davčno številko od davčnega urada. Ta nama bo olajšala nabavo blaga. Z njo lahko kupujeva kvalitetne majice in puloverje v veletrgovini. Dodatno pa kreirava motive, ki naj bi v prihodnosti prišli na oblačila. Poleg tega nameravava eventualno tudi potiskati jakne in torbe za trening. V ospredju pa so danes kvalitetne majice, puloverji in primerna nabava.

Kako se razlikujejo vaši izdelki od izdelkov drugih proizvajalcev?

Razlikujejo se v tem, da nočeva producirati oblačil, na katerih je viden samo najin logotip. Želiva biti čimbolj kreativna v izdelavi in potiskati oblačila z raznolikimi in posebnimi motivi in napisi. Posebnost pa je gotovo tudi to, da lahko vsaka stranka izbere sama svoj motiv, napis, velikost, kroj majice/puloverja in ga prinese do naju za obdelavo. To nama zelo ugaja, ker je vsakič novi izziv, ki zahteva najino kreativnost. Sploh za začetek pa upava, da bodo skozi to stranke opazile kvaliteto najinega dela.

Ste tudi že prodali prve izdelke?

Prodala sva že nekaj majic in puloverjev z najinimi motivi. Poleg tega sva prodala 17 majic za fantovščino. V tem primeru sva potiskala majice od spredaj in zadaj z motivi, ki so si jih kupci želeli. Pozneje se je javilo tudi neko podjetje, za katerega sva potiskala nekaj majic in jaken za delo s posebno folijo, katera moli malo bolj ven. V bistvu sva doslej zelo zadovoljna, saj sva šele pred kratkim začela konkretno producirati.

Imate tudi poseben cilj za prve mesece podjetja?

Ker je podjetje javljeno kot majhno podjetje, finančno do sedaj še ni preveč komplicirano. Skozi prodajo izdelkov pa upava zaključiti prvo leto brez izgube. Zavedava se, da je spočetka treba plačati nekaj enkratnih stroškov in investirati veliko časa. Trenutno pa je najvažnejše, da se lahko izživiva in tako izražava najino kreativnost in navdušenje za modo. Saj sva začela to delo iz čistega veselja in doslej ne načrtujeva sodelovati naslednje leto na modni reviji v Milanu.

Kje se pa lahko najde oz. kupi vaše izdelke?

Doslej lahko najdete najine izdelke na instagramu pod imenom »30degrees_wear«. Tam naju lahko vsak kontaktira in sporoči svoje želje. V delu pa je tudi že spletna stran s spletno trgovino.