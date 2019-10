SAK je prišel navadno v Šmihel samo na prijateljske tekme, saj je ASKÖ St. Michael igral desetletja v podligi, SAK pa v regionalni ligi. Vloge so se v zadnjih letih bistveno spremenile, oba kluba sta se prvič srečala leta 2018 v koroški ligi. Prva dva duela v sezoni 2018/19 je jasno dobil SAK 4:1 in 5:2.

Toda to nedeljo (15:00) pa se bi lahko plat obrnila v korist šmihelske ekipe. SAK je zadnji na lestvici, ASKÖ St. Michael je bil celo čisto na vrhu koroške lige, trenutno je na 4. mestu. V Šmihelu vlada nogometna evforija. To spravlja seveda Šmihel prvič v vlogo favorita.

Trener Peter Kienleitner je uspel sestaviti ekipo, ki trenutno hiti od uspeha do uspeha. Ekipa je mešanica iz 6 do 8 legionarjev ter domačih igralcev, kjer izstopa nekdanji igralec SAK Samo Olip (34) kot kapetan. Veliko se govori o 17-letnem Samuelu Hoffmannu, ki velja za velikega talenta. In trenerju je uspelo motivirati tudi goleadorja Arnolda Grossa iz Globasnice, letos je dal že 9 golov.

In SAK? Režiser Tomi Riedl manjka v Šmihelu zaradi 5. rumenega kartona. SAK pride tudi brez drugega režiserja Amerja Kriciča, ki ga je trener Goran Lučič odslovil in ne bo igral več za SAK. Veliki minus SAK je

še vedno napad, tako je moral SAK proti Kraigu zmago zago-toviti z golom branilec Patrick Lausegger, ki prihaja vedno bolj v formo in z njim raste tudi cela ekipa.